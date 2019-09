Carl Bildts besvärande bidrag glöms bort

Replik

I sin exposé på ledarplats i NA den 27 augusti över Carl Bildts tveksamma utrikespolitiska ställningstaganden underlåter Lars Ströman att nämna hans insatser i samband med George W Bushs katastrofala krig mot Irak.

Bildt satt med i ”Committee for the Liberation of Iraq”, en lobbygrupp med idel neokonservativa krigshökar med starka kopplingar till den amerikanska krigsindustrin som verkade opinionsbildande för militär intervention i Irak.

Som styrelseledamot i kapitalförvaltaren Legg Mason, med stora intressen i krigsindustrin, såg Bildt också till att Irakkriget blev en mycket lönsam personlig affär.

Beror Strömans ”glömska” på det pinsamma faktum att de svenska liberalerna Jan Björklund och Carl B Hamilton starkt propagerade för att Sverige skulle delta i det krig som störtade Irak i kaos och anarki? Ett krig byggt på lögner och i strid mot FN-stadgan och folkrätt.

Bo Staaf

Nora

Svar direkt:

Carl Bildts inställning till Irak-kriget sammanfattade han i en debattartikel i New York Times den 28 januari 2003, alltså någon månad innan kriget började. Han skriver i artikeln att det finns många skäl att undvika ett krig, men han beskriver också läget då som ohållbart. Alltså sanktioner, kombinerat med en nyckfull irakisk president. Slutsatsen i artikeln var att omvärlden borde bygga upp ett tryck mot Irak för att få bort Saddam Hussein, men att omvärlden då i värsta fall också måsta vara beredd att gå in i Irak.

Det är också rätt att exempelvis Jan Björklund förespråkade ett svenskt deltagande i kriget. Borde Irakkriget nämnts i artikeln? Ja säkert, men skedet i Irak hade nog krävt en egen artikel. USA:s hantering av Irak ledde bland annat till den situation som vi fick flera år senare, med Islamiska staten.

Lars Ströman

politisk redaktör