Carlsson: 76 dagar som förändrade ÖSK mer än vi trodde – cupdrömmen riskerar att brista efter förlusten

Det är bara 76 dagar sedan ÖSK vann med 2–1 mot Hammarby i den allsvenska avslutningen. Segern fullbordade en fin höst för ÖSK som var seriens poängbästa lag under de 13 avslutande omgångarna då man besegrade lag som AIK, Malmö och IFK Norrköping. ÖSK kom sjua och om laget hade haft samma poängsnitt under den första halvan som under den andra så var det bara mästarlaget Malmö FF som hade hållit undan.

Under veckan har ÖSK värvat tillbaka först Andreas Skovgaard och sedan Deniz Hümmet som båda var viktiga delar av det där framgångsrika höstlaget.

Visst saknas den kanske allra viktigaste delen i Nahir Besara och Bobby Allains samarbete med backlinjen är ännu inte samma som Oscar Janssons. Men med så många delar av ett framgångsrikt lagbygge på plats så känns det ändå så enkelt och det borde väl ha varit klappat och klart.

Det skulle räcka långt i Svenska cupen. I alla fall mot ett Trelleborg som tvingades kvala sig kvar i superettan så sent som i december.

Bara att ta vid där man slutade. Det är så det har låtit när jag har pratat med Axel Kjäll, Deniz Hümmet och Andreas Skovgaard. Att det här ger möjligheten att bygga vidare på något som redan är bra. Utan någon startsträcka.

Det skulle räcka långt i Svenska cupen. I alla fall mot ett Trelleborg som tvingades kvala sig kvar i superettan så sent som i december.

Men 76 dagar visade sig vara en lång tid än man kunde tänka sig.

Ska man gå efter hur det såg ut under stora delar av matchen mot Trelleborg så finns inte laget som vann de där stora matcherna i höstas längre. Kvar finns ett lag som ser märkligt ofärdigt ut och förlusten mot Trelleborg kan komma att visa sig vara svår att reparera i de kvarvarande matcherna mot division 3-laget Lödde nästa helg och bortamatchen mot Sirius helgen efter.

Om det är den rätta bilden av ÖSK är alldeles för tidigt att säga något definitivt om. Men 1–0-förlusten mot Trelleborg kom efter en 4–0-förlust mot Djurgården och nu har ÖSK inte gjort mål sedan Taha Alis 1–0-mål på Friends arena mot AIK:s reserver.

Det finns alltså en hel del frågor som kräver svar under den närmaste tiden.

Axel Kjäll måste bestämma sig för hur han ska göra med sitt centrala mittfält. Som det är nu så väljer han nyförvärvet Kevin Walker framför Nordin Gerzic trots att den gamle lagkaptenen faktiskt verkar fungera bättre.

Walkers första tid i klubben har varit tuff. Det är visserligen inte överraskande att det krävs en inkörningsperiod men med flera alternativ tillgängliga så kan tiden ändå vara knapp. Mot Trelleborg gjorde Kjäll bytet mellan sina två erfarna mittfältare redan i 54:e minuten. Då bytte han också ut Dennis Collander som startade som offensiv mittfältare bakom Deniz Hümmet. Ingen tvivlar på att Collander har en enorm potential men frågan som inte har fått ett svar ännu är hur ÖSK ska använda 18-åringen på bästa sätt?

Just mängden spelare är kanske ÖSK-managerns allra största utmaning just nu. Ett lyxproblem förstås.

Men han erkänner själv att 28 spelare i A-truppen är för många och det har visat sig inte vara så lätt att hitta nya klubbar och speltid för spelare som ligger långt ifrån startelvan i ÖSK. Det är ingen optimal situation varken ekonomiskt eller spel- eller träningsmässigt att ha en trio spelare som inte platsar i tvåmålsspel när laget tränar elva mot elva.

Och frågan är hur Robin Book hanterar beslutet att ställa honom utanför matchtruppen mot Trelleborg?

Om en vecka spelar ÖSK mot Lödde i lilla Löddeköpinge.

Det är en ”måste-vinna-match” om cupdrömmen ska leva vidare.

Men det avgörandet är bara ett av flera som ligger framför ÖSK innan truppbygget för 2021 är fördigt.