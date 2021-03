Carlsson: Här är detaljen som gör ÖSK till allsvenskans kungar: ”Finns något förrädiskt i det”

Precis under uppladdningen inför ÖSK:s årsmöte på torsdagskvällen kom statistiktwittraren Anders Norlen med en hyllning till klubben när han krönte ”ÖSK till kungar av allsvenskan”. I en lång genomgång av klubbarnas ekonomi och relativa poängutfall visar Norlen att ÖSK har varit bäst på att få effekt av varje spenderad krona i hela allsvenskan. Och det gäller inte bara under 2020 utan det samma gäller om man tittar så långt tillbaka som till 2017. Det betyder att ÖSK betalar minst per poäng, i form av personalkostnader och andra utgifter.

Det är ingen direkt nyhet i det. Norlen har pekat på det tidigare och klubben har varit flitiga på att lyfta fram den framgången som förklaringsmodell. Och jämförelsen är relevant och visar att ÖSK har ett imponerande facit. Men det finns samtidigt något förrädiskt i att vaggas in i en tro att man kan klara av att upprepa den prestationen gång på gång.

Det går nämligen att besegra den ekonomiska verkligheten under ett år. Titta bara på Mjällby och Varberg från allsvenskan 2020 som med minimala budgetar placerade sig långt ovanför rika bjässar som AIK, Hammarby och IFK Göteborg.

ÖSK har till och med visat att det är möjligt under flera år i rad.

Men över tid blir det svårare och svårare. Sambandet mellan ekonomiska muskler och sportslig framgång brukar att bli allt tydligare ju längre tidsperiod man tittar på. ÖSK:s allsvenska liv riskerar att leva på lånad tid – om man inte lyckas stärka ekonomin så att den matchar framgångarna på planen.

Intäkterna har länge varit ÖSK:s största utmaning. Omsättningen ökade under 2020 från drygt 49 miljoner kronor till knappt 52 miljoner. En ökning som var möjlig med hjälp av de nya tv- och spelavtalen. Klubben har under de senaste åren pekat på spelarförsäljningar som hemligheten. Men på årsmötet kunde man läsa att ÖSK tjänade 38 000 kronor under 2020 på att sälja spelare.

38 tusenlappar kan förklaras med att det har varit ett pandemiår med generellt färre försäljningar. Men hur man än vänder och vrider på det är det långt ifrån drömmarna om klubbens första stora miljonförsäljning. Hoppet står nu till att man kan utveckla den talang som odiskutabelt finns i truppen. Och det är mer än lovande att man under det senaste året har lyckats förlänga kontraktet först med Jake Larsson och sedan med Dennis Collander.

Den senare kan mycket väl bli den där första stora försäljningen som alla ÖSK-supportrar hoppas på.

Årsmötet sändes via Youtube men det går inte att påstå att tillställningen har några möjligheter alls att bli en viral klickraket. Visserligen har landshövdingen Maria Larsson bjudits in för att bryta fjolårets gubbmaffia på podiet men det räckte inte för att elda igång en sändning som, enligt Youtubes statistik sällan eller aldrig lockade över hundra tittare samtidigt.

Årsmötet kanske inte är menat som underhållning och i så fall kunde det kravet klubbas enhälligt. Bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll visade att klubben gick 179 000 kronor back och därmed klarade klubben till slut av pandemiåret utan någon dramatik på den sista raden.

Carl Pauly är omvald och läget relativt lugnt.

Det egna kapitalet är intakt men det handlar alltså mest om att klubben har varit bra på att hålla igen på kostnadssidan och det statliga pandemistödet som har gjort att många elitklubbars ekonomi står förvånansvärt stark med tanke på den alarmerande ton som fanns under stora delar av fjolåret.

Framåt gäller det för ÖSK att öka intäkterna och det bästa sättet att göra det är att sälja spelare till utländska klubbar. För att kunna göra det måste man ha säljbara spelare. Men man ska inte heller glömma att ÖSK:s möjligheter att nå framgång ligger i händerna på hela staden. Där har klubb, supportrar och sponsorer ett gemensamt ansvar om det ska lyfta.

Blir 2021 året då det händer?

Eller måste ÖSK återigen besegra den ekonomiska verkligheten?