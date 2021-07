Centern försämrade skyddet mot tvångsäktenskap

Det partipolitiska spelet är viktigare för centerpartiet än sakpolitiken. Därför röstade centern nej till sin egen politik (!) och stoppade ett skarpt lagförslag som försvårar tvångsäktenskap. Att försöka ge sken av motsatsen är oärligt. Centerns krumbukter som orsakas av det partipolitiska maktspelet är i dessa dagar inte bara tydliga utan framför allt sorgliga.

Skribenterna Helena Vilhelmsson (C), Ahlin (C) och Zetterlund (C) stödjer givetvis inte tvångsäktenskap, något de skriver i en replik till Sverigedemokraterna (NA den 1 juli). Men, de förtiger konsekvensen av centerpartiets agerande i samband med omröstningen kring den framtida migrationspolitiken den 22 juni i riksdagen. Något som NA:s läsare måste uppmärksammas på.

Det anmärkningsvärda med partiets agerande är att de samtidigt röstade nej till sin egen politik!

Vid omröstningen röstade centerpartiet nej till att vägra uppehållstillstånd om någon av makarna eller samborna är under 21 år. Det gör att åldersgränsen sänks till 18 år den 20 juli och därmed försämras möjligheten att skydda unga flickor från tvångsäktenskap. För detta bär centerpartiet ett helt avgörande ansvar. Detta då partiets nej till Kristdemokraternas, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Liberalernas förslag omöjliggjorde ett permanentande av dagens lagstiftning där åldersgränsen är satt till 21 år. Det anmärkningsvärda med partiets agerande är att de samtidigt röstade nej till sin egen politik!

Att ha en högre åldersgräns bygger på tanken att ju äldre en person är, desto svårare är det att tvinga någon att leva i enlighet med hedersförtrycket. Vi vet att unga kvinnor gifts bort. Mot sin vilja. De betraktas som en handelsvara. De utnyttjas.

Det sämre skyddet mot tvångsäktenskap som nu träder i kraft den 20 juli orsakades egentligen av två politiska partier. Socialdemokraterna som vill sitta kvar i regeringsställning och centerpartiet där det politiska maktspelet övertrumfar sakinnehållet. Både S och C vill egentligen ha en 21 års gräns för anknytning, men sakpolitiken underordnas partiernas maktpolitiska prioriteringar.

Skäms!

Hans Eklind

riksdagsledamot (KD), ledamot i fd migrationskommittén