Centerpartiet väljer högern före de ensamkommande

... till Helena Vilhelmsson (C), Jimmy Nordengren (C) och Torbjörn Ahlin (C) och deras svar om ensamkommande i NA 3 januari.

Många har drabbats hårt av pandemin. Av sjukdom, arbetslöshet, företag som riskerar konkurs, ensamhet. Centerpartiet har tillsammans med regeringen varit med på att ge stöd till snart sagt varje grupp som har drabbats av pandemin. Men nu viker de sig plötsligt för Moderaterna och Sverigedemokraterna och vill göra de ungdomar som omfattas av gymnasielagen till det enda undantaget från pandemistöd.

Det har inte blivit enklare att få jobb nu. Ingenting i omvärlden har förbättrats, det är Centerpartiet som har vänt kappan efter vinden.

Efter att Centerpartiet fått omfattande kritik försöker de nu hävda att lättnaden som de fällde inte skulle träda i kraft i tid för att gälla för de unga som gick ut gymnasiet i somras. De påstår även att regeln får liten effekt. Det stämmer inte. Det framgår med all önskvärd tydlighet att lättnaden som gäller längden på anställningen skulle gälla för alla beslut som fattas från den 3 december. Alltså skulle ändringen gälla dem som tog studenten till sommaren 2020, även många som tog studenten före 3 juni. Den skulle omfatta tusentals ungdomar som nu får en betydligt svårare situation när Centern agerar för att stoppa den. Det beror på att det finns långt fler som i coronakrisens osäkra läge är beredda att anställa på korta kontrakt, än på långa.

För den som skriker om långsiktighet och stabilitet i migrationspolitiken borde förslag som leder till permanenta uppehållstillstånd locka mer än tillfälliga lösningar.

Helena Vilhelmsson, Jimmy Nordengren och Torbjörn Ahlin skriver att Centerpartiet föreslår en ny, utökad humanitär skyddsgrund. Vi gillar det förslaget – eftersom vi själva la det först. Den här humanitära grunden gäller dock inte för de ensamkommande som nu hinner utvisas innan vårt förslag träder i kraft, på grund av Centerpartiets kovändning. Den humanitära grunden leder dessutom endast till tillfälliga uppehållstillstånd, medan de lättnader Miljöpartiet föreslog skulle göra att ensamkommande fick stanna i Sverige permanent. För den som skriker om långsiktighet och stabilitet i migrationspolitiken borde förslag som leder till permanenta uppehållstillstånd locka mer än tillfälliga lösningar.

I politiken behöver partier ibland kompromissa med sina ideal för att ta små steg framåt när en riksdagsmajoritet vill gå åt andra hållet – vi vet. Men i det här fallet är det Centerpartiet som fäller avgörandet. De har möjlighet att välja mellan lättnader för en grupp unga människor som har blivit del av familjer och kompisgäng, som har drabbats hårt av pandemin – eller att ställa sig på Sverigedemokraternas och Moderaternas sida och skicka fler av dessa ungdomar till ett av världens farligaste länder.

Katarina Folkeson

Miljöpartiet, kommunalråd i Örebro

Mats Gunnarsson

Marie Gunnarsson

regionråd Örebro län

Camilla Hansén

Miljöpartiet, riksdagsledamot Örebro län