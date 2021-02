Centrala Örebro illa ute om det blir varmare: ”Hela centrum lyser rött”

I ett värstafalls-scenario fortsätter temperaturökningen med en årsmedeltemperatur som ökar flera grader.

– Under perioden 1960 till 1990 hade vi i genomsnitt 2,5 dagars värmebölja per år. Om temperaturökningen fortsätter kommer vi att ha 18 dagar med värmebölja per år om 80 år, säger Mattias Sterner.

Tätbebyggda områden drabbas hårdast. Områden med glesare bebyggelse och mer grönytor har lättare att klara värmen.

Hur kan man hantera man värmen?

– Det finns en rad åtgärder man kan vidta om vi inte lyckas stoppa uppvärmningen. Luftkonditionering i bostäderna kan kombineras med till exempel fontäner utomhus och växtodlingar på taken. Det finns vattendrag genom Örebro som går att utnyttja. Vi har både Svartån och Lillån, säger Mattias Sterner.

– Det finns mycket att lära av varmare länder i till exempel Sydeuropa. Där använder man bland annat fönsterluckor och jalusier för att hålla värmen ute.

SMHIs kartläggning blev klar nu i januari, och finns hos länsstyrelsen i form av en stor datafil.

– Under de närmaste veckorna kommer vi att göra den tillgänglig. Det finns ett stort intresse från bland annat kommunen och fastighetsägare att få ta del av informationen, säger Mattias Sterner.

På sikt kan det bli aktuellt att göra motsvarande kartläggningar av fler orter i länet.

– Vi funderar på det, men det finns inga konkreta planer i nuläget. Coronapandemin gör saker lite svårplanerade, säger Mattias Sterner.