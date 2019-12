Chaufförer på busslinjerna som ska läggas ned varslas: "Det här kommer att slå mycket hårt mot människor som bor på landsbygden"

Söne Trafik sköter länets kollektivtrafik med busslinjerna i Lindesbergs kommun och i Ljusnarsbergs kommun. Nu ska Region Örebro län spara pengar. Då ska busstrafiken minskas kraftigt.

För två veckor sedan kallades busschaufförerna till ett möte med bussföretagets ledning. Mötet var obligatoriskt för samtliga anställda. Sue Fagrell, samt Jesper Schönqvist, Lars Axelsson och Solveig Lundin som också kör buss åt Söne Trafik, var med på mötet.

Beskedet de fick var att bussgaragen i Kopparberg och i Frövi ska stängas, att företaget ska minska antalet bussar från 29 till 13 bussar och att 68 anställda varslas om uppsägning.

– De här rimmar illa. Regionen ska spara in på servicen på landsbygden samtidigt som de ska satsa miljontals kronor på superbussar i Örebro, säger Sue Fagrell.

– Vi har fått veta att garagen i Frövi och Kopparberg stängs i augusti nästa år och att bussgaraget i Lindesberg ska behållas. Och vi har alla varslats om uppsägning till augusti nästa år, säger Jesper.

– Som vi förstått det tänker regionen i princip stänga busstrafiken helt där det finns tågförbindelser. Det här kommer att slå mycket hårt mot människor som bor på landsbygden, i till exempel Ställberg och Hörken som har långt till närmaste tågstation. De kommer att stå helt utan bussförbindelser. Och det finns inte ens ett taxiföretag i Kopparberg heller, säger Sue.

– Vi undrar också hur det är med tanken om en levande landsbygd, om busstrafiken på landsbygden läggs ned? Busstrafik är dessutom mer driftsäker än tågtrafik. Tågen har ofta trafikstörningar och då ska ersättningsbussar sättas in. Men hur har de tänkt lösa det med extrabussar när tågen står still? Om bussgaraget i Kopparberg är stängt så står det ju inga bussar där längre som snabbt kan sättas in.

Irene Svänson är vd på Connect Bus som äger Söne Trafik. Hon bekräftar att företaget har lagt ett varsel på 68 anställda i Lindesberg och i Kopparberg.

– Vi har ett avtal som löper ut den 16 augusti nästa år och det är därför vi lagt varslet. Garagen i Kopparberg och i Frövi ingår i det avtalet som löper ut och det är därför dessa garage stängs, säger Irene Svänson.

Om Connect bus kommer att finnas med i en kommande upphandling om busstrafik i Lindesberg, med färre antal kilometer och färre antal busslinjer, kommenterar inte Irene Svänson.