Chris Kläfford gör succé med egen låt i America's got talent: ”Jag ville visa mig som den jag är”

Förra veckan kunde vi se Chris Kläfford gå vidare i America's got talent med sin hyllade version av John Lennons "Imagine". Under natten till onsdag ställde han sig åter på scenen och sjöng, men denna gång var låten hans egen. "Something Like Me" verkade imponera på både jury och publik vilket gjorde att Chris Kläfford åter gick vidare i tävlingen.

– Det är ganska naket att framföra en egen låt, säger Chris Kläfford.

Han förklarar att ingen har en annan version att jämföra med och dessutom kan ingen sjunga med. Men valet att spela den kändes ändå självklart med tanke på omständigheterna.

– Jag ville visa mig som den jag är. Jag är ingen coversångare, jag är singer-songwriter, säger Chris Kläfford.

Jurymedlemmen Howie Mandel säger i tv-inslaget att det är en risk att visa upp sina låtskrivarkunskaper i tävlingen, men att det lönade sig. För Chris Kläfford hade nästan vad som helst efter "Imagine" varit en risk eftersom den togs emot så väl.

– Jag tänkte inte så mycket på om det var risk eller inte, jag bara körde.

Gästdomaren Brad Paisley instämde också i hyllningarna vilket var av särskild betydelse för Chris Kläfford som är ett stort fan av countrystjärnan sedan tidigare.

– I huvudet tänkte jag bara "jag pratar med Brad Paisley!"

Men Chris Kläfford är inte den som jagar upp sig i onödan. Han menar att det får gå som det går och säger sig vara en rätt lugn person överlag. Det är snarare efteråt nerverna kommer, när reaktionerna har börjat trilla in.

– Jag blev faktiskt lite nervös efter jag hade sett det första avsnittet, trots att jag visste hur det skulle gå i det andra.

I tv-inslaget får vi se en rörd Chris Kläfford ta emot nya lovord från juryn. Howie Mandel säger att detta framträdande var ytterligare ett kliv framåt från hans första audition. Den vanligtvis tuffe Simon Cowell hyllar också låtvalet och säger att det lärde dem mer om vem han är.

Bland kommentarerna på sociala medier efter framträdandet går det att läsa: "Den här låten skulle lätt kunna vara nummer ett på radio nu." "De borde bara avsluta tävlingen här och ge honom trofén", skriver en annan.

Hans egna låt "Something Like Me" finns på Spotify sedan i maj och Chris Kläfford är fortfarande på sommarturné med Gyllene Tider fram till den 9 augusti.