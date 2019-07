Chris Kläffords tårar i natt – ny känslosam hyllning i America's got talent: "Du tog en risk"

Chris Kläfford tog sig vidare från den första omgången av amerikanska "Talang" i förra veckan. Idolvinnaren från Lindesberg chockade juryn och publiken med sitt framförande av John Lennons "Imagine" – och fick stående ovationer.

På knappt en vecka har det uppträdandet dragit in nästan 15 miljoner visningar på Youtube.

Men i natt ställdes Kläfford inför juryn en andra gång i tv-programmet. Den här gången med den egna låten "Something like me".

I klippet går det tydligt att se en rörd Chris Kläfford avsluta låten innan han bedöms av juryn. Med tårar i ögonen fick svensken en lika varm behandling som förra gången: Publiken reste sig, juryn reste sig – och applåderade.

– Jag tycker du tog ytterligare ett kliv jämfört med din första audition. För när du lägger på dina låtskrivarkunskaper så tar du egentligen en risk. Men risken betalade av sig, säger jurymedlemmen Howie Mandel.

Och även den notoriskt tuffe Simon Cowell lovordade Kläfford.

– Jag såg om din första audition och var inte lika upphetsad över den som jag trodde, sa han något oroväckande innan han fortsatte:

– Jag var orolig att du skulle komma tillbaka och köra en cover som jag sett en massa gånger men med den här sången kunde vi faktiskt lära oss mer om dig. Detta var inte en risk, en risk hade varit att inte göra det här