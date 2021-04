CHRISTINA ERIKSSON: Det är Lenas sista dag i livet – och ett klockslag får det att isa av olust

Det är dag två i hovrätten. Hjärstarättegången fortsätter i ett stilla tempo. Det är nästan lite sömnigt. Vi är bara några få som bevakar mordet på Lena Wesström. Aftonbladet har åkt tillbaka till Stockholm, tv är inte längre där. Från allmänheten har det bara kommit tre personer. Det är gott om plats i salen.

Rättens ledamöter har för dagen klätt sig i brunt, slipsarna går i olika nyanser av beige. Den första dagen hade alla svart eller sobert mörkblått. Jag kommer på mig själv med att fundera om de färgkoordinerar sina kläder på morgonen.

Den misstänkte 46-åringen är fortfarande den ende som har munskydd. Han skriver på sin dator, tittar inte åt sidan, har blicken riktad stint framåt. Med halva ansiktet dolt är det svårt att se hur han reagerar på det åklagaren tar upp.

46-åringen har lämnat datorn kvar när han gått ut för att ta rast. Han får en tillsägelse. Ingen, förutom åklagare och advokat, får ha något kvar i lokalen när det är uppehåll i förhandlingen.

Förmiddagen går åt till att berätta om vad Lena Wesström gjorde den sista dagen i sitt liv. Vi får den minut för minut, den där måndagen den 14 maj 2018, både som klockslag på en tidslinje och som en liten film där vi får se hur hon förflyttar sig över Örebro.

Hon cyklar och tränar på ett rehabcenter på morgonen, sen till Kjell och company för att köpa en laddsladd, sen vidare till jobbet. På eftermiddagen till Vivalla och polisstationen för ett möte som rör en anhörig och som inte har något med mordutredningen att göra, men på en övervakningskameran i centrum har hon fångats på bild. Åklagaren stannar vid hennes klädsel, den ljusa kjolen och tröjan, samma kläder som hon bar när hon hittades mördad.

Vi får också följa hennes chattkonversationer med geocachingvänner. Hon är ständigt uppkopplad, skickar sms, svarar på mejl. Det är sällan något uppehåll. Sen, vid niotiden på kvällen, den där bilden på kladdkakan som vi sett flera gånger tidigare, och en inbjudan till den mordmisstänkte att komma och smaka. Hon skriver: “Om du vågar smita hit ikväll”. Han svarar först två timmar senare: “Har lite måsten”.

Sen blir det tyst. 23.22 går hon ut, rör sig bort mot bullerplanket. Vi kan följa hennes digitala spår. 23.30 hör vittnet på andra sidan motorvägen hjärtskärande kvinnoskrik. De larmar 112 men polisen åker inte ut.

23.38 ger inte längre telefonen ifrån sig någon position. Det finns några olika teorier om varför. Mördaren kan ha stängt av platshistoriken eller raderat posterna efteråt. En ny teknisk undersökning har gjorts efter tingsrättens dom. Den visar att något dramatisk händer med telefonen klockan 00.47. Kanske slås den sönder. Men var telefonen befinner sig går inte att se.

05.23 ska någon ha gått in i Lenas dator. Det ska antingen ha skett rent fysiskt, genom att gå in i hennes bostad och öppna datorn som stod på köksbordet. Eller digitalt, genom att ha tillgång till hennes inloggning. Åklagare Therese Johansson menar att de har en viss bevisning att 46-åringen haft tillgång till Lenas koder. Åklagarens teori är att mördaren har gått in i datorn för att radera meddelanden om att stämma träff med Lena.

Det finns ett meddelande till, ett meddelande som får det att isa till av olust. Det kommer 00.29, en timme efter hennes död. Det är den misstänkte som skriver till Lena: “Sov gott, hörs imorgon”.

Kan någon vara så kall att först slår man ihjäl en person med 17 våldsamma slag och sen skriver en godnatt-hälsning? Kanske kan man det. Jag vet inte. Men det känns otäckt att tänka på.