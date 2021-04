Clara Alm lyftes fram av Ola Salo – nu släpper Örebroartisten nytt

Artist: Clara Alm

Titel: Wild

Genre: Pop/folkmusik

I mitten av april släppte Clara Alm låten Wild på digitala strömningstjänster.

Om låten: Låten är skriven tillsammans med Tom Jondelius som ett skolprojekt på musikproduktionsprogrammet på Örebro universitet.

”Tom och jag lekte runt med alla associationer vi kunde komma på till ämnet vilddjur och monster. Låttexten blev en kärlekshistoria med olyckligt slut. Om känslan av att inte vilja bli avslöjad, att inte veta om det går att älska ens fula sidor och hellre vilja gömma sig i skuggorna istället för att blotta sig och riskera att bli sårad.

Efter att jag de senaste åren släppt musik i genren elektronisk, upptempo pop behövde jag få landa i något mer jordnära och organiskt. Den här låten går i linje med den sinnesstämningen jag haft det senaste året och ibland måste musiken få reflektera det.”

Clara Alm beskriver soundet som inspirerat av Lana Del Rey.

”Med stora trummor, kör och theremin för att sätta en spöklik ton.”

Om artisten: ”Jag flyttade till Örebro för snart fem år sen för att plugga till musikproducent på musikhögskolan i Örebro. Sedan dess har jag etablerat mig som artist här och spelat på de flesta ställen i Örebro samt under Live at heart ett flertal gånger. Hade ingen koppling till Örebro när jag flyttade hit men blev helt enkelt kvar. Jag tycker om att det är en stad där mycket händer men i ett litet format.”

Under 2020 blev Clara Alm uppmärksammad av Ola Salo på sociala medier och blev inbjuden av The Ark-sångaren som gästartist under tre kvällar i Stockholm.

► I artikelserien Lokala släpp samlar vi kreativa uttryck från upphovspersoner med koppling till Örebro län. Har du också gett ut en bok, musik eller film och vill berätta om det på na.se - fyll i formuläret här.