Coach-kaos hela veckan – ÖSK Futsal ställde ändå till med målkalas: ”Ett självspelande piano”

Det verkar inte finnas mycket som kan hindra ÖSK Futsal från att fullständigt smattra in mål. Inte en en vecka präglad av coach-cirkus.

Tränaren Francis Francis Maciel Da Costa saknades förra matchen då han väntade på svar på ett coronatest. Da Costa skulle sedan ha varit tillbaka på måndagen, men åkte istället på en rejäl förkylning.

Samtidigt vabbade den assisterande tränaren Rey Kurbasevic nästan hela veckan. Resultatet av detta kaos blev seger med 13-3.

– Det är helt sjukt, säger klubbens futsalansvarige Victor Huerta som fick kliva in och både hålla i träningar under veckan och coacha laget under lördagens match.

– Jag gör en match per år, det har blivit lite så. Vi vill inte riskera att få några klusterutbrott av corona i laget inför slutspelet, så Francis var tvungen att stanna hemma. Men det var väl lite som att cykla, och vi vann i alla fall.

Var det en coachseger?

– Haha, nej! Grabbarna gjorde tio mål mot Torslanda för ett par veckor sedan, så dom vet vad dom ska göra. Dom är ett självspelande piano.

En tacksam uppgift kanske, men en stor insats ändå – seger med 13-3. Adnan Cirak noterades för fyra mål, och lagkamraten Maicon Tauan Dias Alves som också skjuter gärna och bra gjorde fem.

ÖSK ledde med 7-0 i paus, ett överläge som AFC Eskilstuna inte hade en chans att hämta in.

– Vi har studerat hur dom spelar, och fick ändå en jävligt bra träningsvecka. Vi gör exakt det vi tränat på, och grabbarna levererade. Vi är väldigt effektiva i första halvlek, och defensiven har varit bra hela säsongen förutom ett par plumpar när vi har förlorat mot lag längre ner i tabellen. Det var bra fart, och killarna trivdes och hade kul, säger Huerta.

ÖSK Futsal är sedan länge klara för slutspel. För ett par dagar sedan säkrade också den lokala rivalen Örebro FC spel i kvartsfinal.

Det mesta pekar mot att ÖSK blir ett av de lag som får välja motståndare, och i en intervju med NA sa ÖFC:s Christopher Skoog att han inte tror att ÖSK väljer ÖFC.

– Det kan nog stämma, säger Huerta.

– Det är inte mitt beslut, utan det är tränarna som bestämmer. Så jag kan egentligen inte svara för vad vi kommer välja, men om du frågar mig så tror inte jag det heller utan det kommer nog bli ett annat lag. ÖFC har en jävla bra form, och har fått tillbaka lite spelare. Många hade räknat ut dom på grund av deras tuffa start i serien och lite tumult med tränaren. Men jag har varit med länge och jag vet att man aldrig ska räkna bort ÖFC. Dom reser sig alltid och är farliga i slutspel.

Fakta

AFC Eskilstuna – ÖSK Futsal 3-13 (0-7)

Mål: 0-1 (3) Maicon Tauan Dias Alves, 0-2 (6) Drazen Novoselac, 0-3 (7) Drazen Novoselac, 0-4 (11) Maicon Tauan Dias Alves, 0-5 (14) Adnan Cirak, 0-6 (15) Maicon Tauan Dias Alves, 0-7 (19) Miran Abdulrahman, 1-7 (21) Peyman Alkoyun, 1-8 (21) Adnan Cirak, 2-8 (28) Asseel Al-Jameel, 2-9 (30) Adnan Cirak, 2-10 (35) Adnan Cirak, 2-11 (37) Maicon Tauan Dias Alves, 2-12 (39) Dino Garaca, 2-13 (39) Maicon Tauan Dias Alves, 3-13 (39) Isam Abassi.

Varningar: AFC 2. ÖSK 0.

Publik: –

Domare: George Jansizian.