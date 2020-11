Collander gjorde inhopp efter corona – berättar om tankarna om debutsäsongen: ”Har lagt ner mycket tid på det”

Skadad hela säsongen 2019, hjärnskakning under våren 2020, några småskador och sedan drabbad av corona.

Stortalangen Dennis Collander har haft det tufft sedan han kom till ÖSK från division 2-laget Skiljebo inför förra säsongen.

Mot BK Häcken fick han in med kraft och energi under den sista halvtimmen i ett läge där ÖSK låg under med 3–0. Förutom åtta minuter borta mot IFK Göteborg var det första matchen sedan starten mot Sirius i slutet av september.

– Det var en ovanlig matchbild att komma in i när vi ligger under med 3–0. Jag försöker göra det jag kan för att komma in med energi för att vi ska kunna vända matchen, säger Dennis Collander när han kommer ut från omklädningsrummet på Bravida arena.

Det är egentligen den positionen som jag har spelat mest och är mest van med.

Den kraftfulla 18-åringen ersatte högermittfältaren David Seger men tog plats bredvid Nordin Gerzic på det centrala mittfältet när Axel Kjäll möblerade om laget i jakt på en reducering. En nygammal roll för Dennis Collander som den senaste tiden har konkurrerat på en position till höger på mittfältet.

– Det kändes bra och bekvämt. Det är egentligen den positionen som jag har spelat mest och är mest van med. Trots matchbilden och resultatet var det kul att få några minuter igen och spela match.

Dennis Collander har spelat fem matcher från start och totalt spelat 14 matcher i allsvenskan. NA-sportens utsände frågar om hur han ser på sin första säsong i allsvenskan.

– Det har inte blivit som jag har tänkt mig och det finns många faktorer till det. Bland annat skador och sjukdomar sedan spelar konkurrensen in men sammantaget har det inte blivit som jag hade hoppats.

Är du besviken?

– Ja, jag är besviken på mig själv att jag inte har varit tillräckligt bra så att jag har fått spela mer.

Jag har lagt ner mycket kraft på det och hur min kropp fungerar och hur jag ska hålla mig fräsch till träningar och matcher.

Hur ser du på din egen utveckling under det här året?

– Jag tycker ändå att den har gått framåt och jag har tagit kliv. Det är min första allsvenska säsong eftersom den förra blev som den blev med skadan. Jag har tagit steg och känner mig mer bekväm med den plats i laget som jag har och jag har utvecklats.

Hade du själv kunnat göra något annorlunda?

– Det är svårt att säga konkret. Men jag tycker att jag har jobbat på de saker som jag har velat förbättra och jag har tagit stora steg i min individuella utveckling. Sedan gäller det att få ut det i matcher och i träning. Så det är klart att det finns saker som jag kunde ha gjort bättre.

Vilka detaljer har du jobbat med?

– Framförallt handlar det om att hålla mig hel. Jag har lagt ner mycket kraft på det och hur min kropp fungerar och hur jag ska hålla mig fräsch till träningar och matcher. I spelet är det många detaljer som jag har jobbat med och utvecklat.

Dennis Collander var en av ÖSK-spelarna som drabbades av corona under början av november.

– För mig var det ganska lugnt. Jag var snuvig i en dag sedan tappade jag lukt och smak. Jag satt i karantän i en vecka sedan var jag tillbaka. Det var segt men jag var pigg och kunde börja träna på egen hand ganska tidigt.

Det är nu bara en match kvar på den allsvenska säsongen. ÖSK möter Hammarby hemma på Behrn arena nästa söndag. Därefter väntar fem veckors semester för truppen.

ÖSK kan som bäst nå en sjundeplats men riskerar efter förlusten mot BK Häcken att falla hela vägen ner till elfteplatsen.

– Jag siktar på spel, som jag gör i alla matcher men framförallt satsar vi på tre poäng.