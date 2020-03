Conventum ställer in alla konserter i mars: ”Hela nöjesbranschen kämpar verkligen för att göra detta så bra som möjligt”

Alla nöjesevenemang på Conventum under slutet av mars månad har flyttas på framtiden, nu senast Thank you for the music med bland annat Kalle Moraeus och Gunilla Backman. Och nu har man börjat arbeta med konserterna som är planerade för april månad.

– Vi har en tät dialog med arrangörerna och artisterna och uppdaterar kontinuerligt vår hemsida med information om det sker några förändringar. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna, säger Fredrik Johansson.

Gällande Hjalmar Bergman Teatern som hanteras av Örebro Kommun är allt i mars uppskjutet förutom Lennie Normans föreställning ”Gubbvarning” som spelas imorgon, tisdag, och hyllningen till Björn Afzelius 26:e mars.

– I de fallen är det en extern arrangör som hyrt lokalen och tagit beslut om att genomföra dessa med hänvisning till att besöksantalet är väsentligt färre än 500, och att det således inte råder något förbud mot att genomföra föreställningarna. Det är alltså arrangören som tar beslutet då Teatern endast hyr ut lokalen.

Vad har ni fått för respons från publiken?

-Generellt har publiken stor förståelse för att evenemang flyttas och att varken vi eller artisterna råder över den uppkomna situationen. Jag vet att hela nöjesbranschen verkligen kämpar för att göra detta så bra som möjligt för både kunderna och artisterna utifrån väldigt svåra förutsättningar.

Hur klarar ni det här ekonomiskt?

-På kort sikt är det såklart tufft för alla inom nöjesbranschen. Jag hoppas det vänder men i dagsläget ligger fokus på att arbeta professionellt så att vi inte på något sätt bidrar till att människor blir sjuka.