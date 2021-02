Corona-anpassat sportlov i Hällefors

Roliga aktiviteter ska bjudas om än i något mindre omfattning. Bowlinghallen i Hällefors är öppen till viss del, måndag–onsdag, men tidsbokning gäller liksom begränsat antal besökare.

Fritidsklubben Lilla Kvarn/Valhalla ordnar en fototävling kombinerad med skattjakt via Instagram under hela veckan samt SM i luftkanot. Även en utedag för årskurs 2–5 sker i Krokborn under tisdagen med max tjugo deltagare och föranmälan.

På onsdag ges på teater utanför Kulturskolans entré, Mirakelpojken för 5–11-åringar. Föranmälan krävs.

Biblioteket håller med pysselpåsar som kan hämtas vid entrén och ordnar tipspromenad utomhus hela veckan.

Kulturskolan har gemensam tipspromenad på onsdag kväll med start från entrén.

Åka pulka och skidor blir möjligt på torsdag vid Hurtigtorpet under en utedag.

Sportlovsprogrammet avslutas på fredag kväll när Lilla Kvarn har utomhusaktiviteter och samtidigt ordnar prisutdelning från veckans tävlingar.