Corona är allas ansvar - inte bara vårdens!

Hur tänker ni som anser att någon annan, det vill säga i slutändan vården, ska ta ansvar för erat nonchalanta beteende? Trycket på provtagningar, lab och vårdplatser skulle inte vara på denna nivå om alla tog sitt ansvar.

Vad har just du som står där i provtagningskön gjort för att undvika smitta/smittspridning? Gör du som många andra, skyller på någon annan, för just du måste ju få träna, gå till badhuset, festa, handla osv. Och hur tänker du som väljer att bete dig illa mot vårdpersonalen vid provtagningen då du inte fått någon tid och kräver att du ska få gå före i kön? Varför är just du viktigare än någon annan?

Och hur kan ni begära att vården under denna tid ska kunna bedriva samma patientsäkra vård och inom 3 dagar erbjuda ett besök? Vi vet att du har väntat länge nog men vården har också väntat länge nog på att alla ska ta sitt ansvar. Vi vet att du har betalat skatt hela ditt liv och borde ha rätt att få den vård du behöver men det hjälper tyvärr inte när majoriteten endast tänker på sig själv och dennes behov.

Vi måste alla hjälpas åt i denna tid. Snälla tänk efter innan du ringer vården med besvär som kan/bör egenvårdas eller kan vänta. Begär inte att just du ska gå före för att du väntat länge nog, vårdens resurser är just nu, tyvärr, begränsade.

”Trött och besviken vårdpersonal”

Lindesberg