Corona blev en utmaning för gymnasiet – viruset tvingade eleverna ur skolan: ”Jag saknar ljudet av unga röster”

Hon har jobbat 15 år som rektor och under de åren har Linda Herou Meriloo arbetat fram en struktur för den inre organisationen. En slags mall, en rutin som hon följer.

– Den blev omkullkastad i mars, säger hon.

Corona vände upp och ned på allt.

Rektorerna i kommunens skolor träffades sedan tidigare regelbundet för att prata om dagsaktuella frågor. Nu gav dessa träffar en riktning och en trygghet i det arbete som måste ske.

– I början förstod man kanske inte att effekten skulle bli den att man direkt påbörjade distansundervisning. Det var alldeles nytt för oss.

Gymnasiet gavs ett par dagar för att ställa om till undervisning på distans. Skolorna tömdes. Eleverna fick vara hemma medan lärare och rektorer satte sig ned för att reda ut hur det skulle gå till.

– Det jag tar med mig allra mest från det här året är den kraft som vår och skolornas organisation besitter, säger Linda Herou Meriloo.

När hon tänker tillbaka minns hon kanske bäst viljan att lösa situationen på ett bra sätt för eleverna.

– Det var mycket jäklar anamma, nu ska vi klara det.

Information var avgörande i det här läget. Hon talade hela tiden om allt som var på gång. Till elever, vårdnadshavare och personal.

– Det skapar trygghet. Om det så bara varit lite eller inget nytt så har jag informerat.

Den stora gruppen av elever har fixat det här med studier på distans.

– Jag skulle aldrig säga att det är lika bra med undervisning på distans. Vi vill ha eleverna i skolan. Men utifrån förutsättningarna har eleverna varit enastående, säger Linda Herou Meriloo, och fortsätter:

– Under resan gång har vi också blivit väldigt bra på att se var vi behöver sätta in ett extra stöd. Det har inneburit att elever har fått komma in till skolan och jobba här.

Hur hanterade ni elevernas besvikelse när det inte blev någon riktig avslutning?

– Den var självklart stor, och jag tycker också att det viktig att bekräfta deras besvikelse. De har väntat under så många år på att ta studenten, och så blir det som det blir.

Det har varit en rörigt år, men Linda Herou Meriloo är trots allt väldigt nöjd med det som har åstadkommits.

– Det finns många goda krafter i vår verksamhet som har varit både kreativa och väldigt ansvarstagande för att få eleverna i mål.

I början av december är det nästan tomt i skolans korridorer. Det finns elever, men de är ändå väldigt få.

– Jag saknar det här myllret. Det här härliga ljuden från unga röster som man har på en skola.

Nu ett nytt år som inleds med corona i fokus.

– Det är klart att det är skönt med lite ledighet. Man är lite trött. Det får jag erkänna, säger Linda Herou Meriloo.

Tidslinje: Skolåret 2020

14 mars: En person vid Örebro universitet bekräftas med covid-19. Digital undervisning förbereds.

17 mars: Regeringen meddelar att gymnasieskolorna ska införa distansundervisning resten av vårterminen.

18 mars: Krislarm om många sjuka i Örebros grundskolor. "Vi är ganska bra förberedda ändå", säger skolchef Margareta Borg.

2 april: Gymnasieledningen utreder studenten. Osäkert om baler och kortege – men utspringet kan bli kvar: ”Det kan bli utdraget och snuttifierat”

4 april: Vårens högskoleprov är inställt.

29 april: Beslutet: Örebro stoppar alla studenter från traditionellt utspring. Avslutningen sprids på flera dagar.

30 april: Elever tar strid för sin student. I ett Facebookupprop vill man skjuta upp firandet med utspring och kortege till augusti.

12 maj: De kommunala gymnasierna i Örebro meddelar hur studenten ska genomföras – klass för klass.

14 maj: Transportstyrelsen förbjuder alla studentflak på uppmaning av Folkhälsomyndigheten.

1 juni: Studentveckan drar igång i Örebro. Först ut är Tullängsgymnasiet.

2 juni: Smittskyddsläkaren Gunlög Rasmussen manar alla studenter att fira med måtta och ansvar.

5 juni: Studentveckan i Örebro avslutas. På Drottning Blankas gymnasium tillåts två anhöriga per elev – som fått en markerad anvisad plats på skolans innergård.

7 augusti: Nytt gymnasiebesked: Endast elever i årskurs ett kommer att vara på plats medan årskurs två och tre bedriver delar av undervisningen på distans.

13 augusti: Kommunen meddelar att grundskolorna fortsätter med undervisning i lokalerna.

2 september: UHR meddelar att även höstens högskoleprov ställs in.

9 november: Beslut: Även ettorna ska börja med distansundervisning i Örebros kommunala gymnasieskolor.

7 december: Fjärr- och distansundervisning påbörjas på landets samtliga gymnasier fram till den 6 januari 2021.

14 december: Transportstyrelsen förbjuder alla studentflak även kommande sommar.