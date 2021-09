CORONA: Hällefors fortsätter öka – högst smittspridning i länet: ”Ser inget mönster”

Smittspridningen räknas i antal fall per 1000 invånare de senaste sju dagarna, och kallas då för incidens. Där ligger nu Hällefors kommun högst i länet med en incidens på 3,15 fall per 1000 invånare. Det är 22 nya fall som regionen rapporterat den senaste veckan, varav tio nya fall under helgen. I slutet av förra veckan låg incidensen för Hällefors på 2,15.

– Vi har observerat det också. Vi har ingen klar analys över vad det kan bero på. Vi ser att det är ett högt tal, men har inte sett något mönster. Men det vi skulle behöva är att få till en möjlighet för människor att vaccinera sig här på plats i Hällefors, förklarar Hans Åhnberg, kommunchef i Hällefors.

– I skolan har man löst det. För nån vecka sedan var det många elever som fick sin första dos på gymnasiet, SFI och folkhögskolan här. Vi skulle behöva det även för vuxna som av olika skäl har svårt att ta sig iväg till Lindesberg. Vi har kontakt med regionen och undersöker möjligheten. Vi ser ett stort behov att kunna vaccinera sig här.

Det skulle underlätta mycket för människorna i Hällefors kommun som ännu inte vaccinerat sig, förklarar han. Och det skulle till exempel fungera bra med en mobil vaccinationsenhet.

Lindesberg har 34 nya fall senaste veckan, men eftersom Lindesbergs kommun har fler än tre gånger så många invånare som Hällefors är incidensens lägre. Den ligger på 1,44 fall per 1000 invånare.

Nora har sex nya fall senaste veckan med en incidens på 0,56. Ljusnarsberg har också sex nya fall, men med en högre incidens på 1,27 eftersom det är färre invånare i kommunen.

Lindrigaste smittspridningen i länet har Lekebergs kommun med endast ett fall den senaste veckan och en incidens på 0,12 fall per 1000 invånare.

Det är framförallt i yngre åldrar och bland ovaccinerade som smittspridningen sker i länet, enligt regionens lägesrapportering.