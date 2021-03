Corona har fått First Aid Kit att omvärdera sina liv: ”Det var sinnessjuka saker vi gjorde”

Det började när Dramaten 2017 frågade om First Aid Kit ville sätta upp en föreställning på stora scenen. Bara dagar tidigare hade syskonduons musikhjälte, Leonard Cohen dött, samtidigt valdes Donald Trump till president i USA – och det var snöstorm, minns Klara Söderberg. De befann sig mitt i en sorgeprocess. när de fick idén att ta sina Cohentolkningar till nationalscenen.

– Cohen var verkligen en poet, inte bara låtskrivare. Att få använda Dramatens resurser med skådespelare – scenen – det blir ett allvar i det, säger Klara Söderberg.

Det kändes som att vi kände honom

Det blev bara fyra föreställningar, parallellt arbetade duon med sitt album "Ruins". Konserten gästades av bland andra Annika Norlin och Frida Hyvönen och spelades in för att visas på SVT Play. När systrarna Söderberg hörde inspelningen igen, i nutid, började de tänka på att släppa allt som ett album. De rekommenderar lyssnarna att höra på den 20-spåriga skivan från början till slut, helst på vinyl, för rätt känsla.

Deras intresse för Leonard Cohen väcktes i tonåren.

– En av våra största förebilder, Conor Oberst, pratade mycket i intervjuer om att han var inspirerad av Cohen. Vi satte på Cohen och "Suzanne" var det första vi hörde, jag blev kär direkt, säger Johanna Söderberg.

– Det kändes som att vi kände honom, fast vi inte gjorde det. Som att han var en avlägsen släkting, säger Klara Söderberg.

Förutom "Who by fire" arbetar syskonduon med mer ny musik som de hoppas kunna släppa 2022. Coronaåret har samtidigt gått till annat än musiksatsningar och karriärtankar – i juni förra året blev Johanna Söderberg mamma.

– Det var vältajmat, jag är väldigt tacksam för all tid jag har fått med min dotter. Alla andra har ju levt som att de är gravida eller har barn, ingen har kunnat gå ut eller göra någonting. Det har varit väldigt skönt, jag känner inte att jag missar någonting, säger Johanna Söderberg.

Samtidigt har det tillfälligt konsertfria livet lämnat tid för eftertanke och omvärdering. På sin senaste turné gjorde First Aid Kit 140 spelningar på ett år.

– Vi flög typ till Japan och gjorde intervjuer i åtta timmar, sedan flög vi direkt hem igen. Det var galenskap, hela världen var vår och vi kunde göra vad som helst utan att tänka på miljön. Det var sinnessjuka saker vi gjorde, säger Johanna Söderberg, och konstaterar att hon inte har varit hemma så här länge sedan hon var 17 år.

Men när den nya skivan kommer på tal blir de lite mer hemlighetsfulla. Skrivprocessen väntas pågå året ut, och musiken går eventuellt i en mer positiv riktning än tidigare.

– Det kommer inte att vara en "break up"-skiva. Tror vi! säger Johanna Söderberg

– Förhoppningsvis inte! säger Klara Söderberg, och skrattar.

Fakta: First Aid Kit

First Aid Kit består av systrarna Johanna Söderberg (född 1990) och Klara Söderberg (född 1993).

De skivdebuterade 2008 med ep-skivan "Drunken trees".

2010 släppte de albumet "The big black and the blue", två år senare kom "The lion's roar". Sedan dess har de släppt albumen "Stay gold" (2014) och "Ruins" (2018).

Nu är duon aktuell med livealbumet "Who by fire".

Sofia Sundström/TT