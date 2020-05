Corona-pandemin sätter ribban för kommunernas simskolor

Simskolan i Hällefors hamnade av någon anledning i bakvattnet under förra året och föll mellan beslutsfattarnas stolar. Ärendet kom upp sent på politikernas bord med följden att simskolan ställdes in. M och C i den politiska oppositionen var kritisk till beslutet som fattades av majoriteten S och V.

Då deklarerade Johan Stolpen (V) att en simskola ska vara väl förberedd inför säsongen 2020. Och simskola blir det denna sommar, men corona-pandemin gör dock att aktiviteten har anpassats.

Liksom tidigare år är simskolan i Hällefors förlagd till Sångens badplats, startar 22 juni, pågår i två veckor och är kostnadsfri. Den sker i samarbete med lovskolan och vänder sig till barn 5-16 år. De som inte uppnått målen för simning enligt grundskolans läroplan har förtur. Föranmälan krävs senast 8 juni.

Med anledning av corona-krisen kommer undervisningen ske i flera mindre grupper, om maximalt sex barn. Detta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande folksamlingar och därmed minska smittspridning.

I Nora kommun har man valt att ställa in simskolan med anledning av corona-pandemin. Någon form at kompenserande aktivitet föreslås istället ske senare i höst, under förutsättning att situationen förändrats.

Däremot ordnar kommunerna Lindesberg och Ljusnarsberg simskolor. I Lindesberg sker den inomhus, i badhuset Energikällan veckorna 25, 26 och 27 och riktar sig till barn i åldrarna 5-10 år. Även här anpassas verksamheten efter Folkmyndighetens rekommendationer med anledning av corona-viruset. Föranmälan ska ske innan 31 maj och anmälningsavgiften är 100 kronor.

I Ljusnarsberg genomför Ställdalens AIK och Hörkens Bygdegårdsförening i samarbete med kommunen simskolorna. De anordnas veckorna 26 och 27 vid Sågdammen i Ställdalen samt vecka 28 vid Grönuddens badplats i Hörken.

Anpassningar sker med anledning av covid-19. I Ställdalen begränsas årets deltagande till en vecka, antingen vecka 26 eller 27. Max en vuxen per deltagande barn får vara med under lektionerna. Ingen kiosk hålls öppen och det blir ingen gemensam avslutning. I år ska också barn som vill vara med föranmälas senast 15 juni.