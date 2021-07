Corona: Regionen vaccinerar med 15 000 doser nästa vecka

Nästa vecka öppnar även vaccineringen upp för personer födda 2005 eller tidigare

"Vänta inte med vaccinationen! Framför allt ser vi att personer under 30 år behöver prioritera att vaccinera sig, det är också i den åldersgruppen vi har en smittspridning just nu. Vi har gott om vaccin och vill vaccinera så många som möjligt under sommaren för att hindra smittspridningen från att ta fart igen. Att ta både första och andra dosen är viktigt för att uppnå gott skydd", säger Stellan Johansson, vaccinsamordnare i regionen in ett pressmeddelande.