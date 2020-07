Corona satte stopp för Lindas inomhussatsning på yoga: ”Jag fick tänka om”

Linda Larsson har hållit på med yoga till och från i tio år, men de senaste fyra åren har hon utövat det dagligen. Hon gör det för att må bra.

– Idag har yogan blivit en superkraft för mig. Jag försöker göra det minst tio minuter om dagen, säger Linda.

Hon ville satsa på yogan och utbildade sig därför till yogalärare. Hon blev klar i slutet av december. Därefter startade Linda företaget Grow and glow vid sidan av sitt ordinarie jobb. Till en början hade hon klasser i konferensrummen på Kumla hotell, men det blev för trångt.

– Jag fick nys om en lokal på Skomakaregatan och tänkte att det får bära eller brista. Jag hann precis flytta in och lagom till att jag skulle hålla min första kurs kom corona. Det blev inte så lyckat att skaffa ett företag just då. Jag är jätteglad att jag inte gick all in och lämnade mitt andra jobb. Det vore ändå kul om mitt företag kunde få växa. Det är inte mycket att göra åt nu. Det gäller att inte ge upp, säger Linda.

Hon fick tänka om. I april skickade hon in en ansökan till kommunen för att få tillstånd att hålla yogalektioner i Västra parken i Kumla.

– Det gick bra när jag väl hittade rätt person. Jag har två utomhuspass varje vecka, tisdagar och torsdagar. Jag kommer att köra till och med vecka 32. Första gången gick över förväntan. Det kom fler än jag trodde. Sedan har det varit blandat med antalet deltagare. Jag har märkt att vädret styr. Är det varmt eller om det regnar stannar folk hemma. Dessutom har semestrarna börjat, säger Linda.

Vid ett av passen i parken, när NA närvarade, deltog sex personer. Under en timma och 15 minuter skiftade vädret mellan solsken, regn och blåst. Omgivna av fågelkvitter, vindens sus och barnskratt var det fullt fokus på andning, rörlighet, styrka och balans.

– Det är skillnad att vara utomhus. Det blir en utmaning att kunna koppla bort det som är runt omkring dig men det är också en härlig känsla av frihet, säger Linda.

Deltagaren Linda Lundqvist, som hade åkt från Hallsberg för att vara med, instämde.

– Det här är underbart. Jag brukar yoga hemma i trädgården när det är som vackrast ute. Men jag tycker det är roligare att vara i grupp. Genom att få en guidning får man ut mer av yogan. Du lär dig oftast något nytt. Jag kom hit för att Linda och jag har blivit polare. Vi har alltid gått på samma pass tidigare, men idag är det första passet som jag går på som hon leder.

Den enda manliga deltagaren för dagen var Daniel Wiklund. Han brukar utöva yoga några gånger i veckan och har gått på Lindas klasser.

– Efter ett sådant här pass är kroppen nöjd och avslappnad. Muskler och leder är syresatta och jag känner mig mjuk, säger Daniel innan han packade ihop och åkte hem.