Coronaanpassad familjedag i Varbergaskogen lockade många: ”Sug efter att göra något”

Vid scenen i Vox-parken samlades de familjer som skulle vara med på äventyret i Varbergaskogen. Åse Sundqvist och Erja Lukkarila, verksamhetsansvarig på Verdandis kvinnosektion Qulan, stod och tog emot och prickade av.

– Vi har ordnat en tipspromenad med olika aktiviteter. Man kommer att få möta olika sagoväsen, några har klätt ut sig till troll eller skogsrå. Och så får man lära sig om djur som varg, lo och tjäder, berättar Åse Sundqvist.

– Sedan avslutar vi med att grilla. Det finns tre grillplatser så folk kan vara utspridda.

För att ordna aktiviteter i pandemitider så krävs det en hel del extra planering. För att vara med på familjedagen var man tvungen att anmäla sig i förväg. Man fick vara max åtta i varje familjegrupp och grupperna slussades iväg med 15 minuters mellanrum.

– Det har funkat jättebra, folk håller verkligen sina tider, säger Åse Sundqvist och berättar att 70 personer hade anmält sig till lördagens aktivitet.

Men betydligt fler ville vara med.

– Efter anmälningstiden gått ut så ringde det säkert 15 till som ville vara med, men det går ju inte, fortsätter Åse.

Hon berättar att de ska försöka ordna fler coronaanpassade aktiviteter i Varberga. Organisationen har fått ett anslag från Socialstyrelsen till just aktiviteter för barn och ungdomar under pandemin. Verdandi brukar visserligen ordna aktiviteter i Varberga där man också har en samlingslokal, men det här var den första under pandemiåret som gått

– Vi har fått blodad tand nu när det här blev så lyckat, säger Åse Sundkvist.

En av alla som anmält sig och sitt barn till familjedagen var Mattias Bergdahl.

– Det är jättebra att de ordnar det här, speciellt nu när situationen är som den är. Allt annat är ju stängt, säger han.