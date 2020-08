Coronaforskning i Örebro får fyra miljoner

Det är fem forskningsprojekt som får dela på den extra utdelningen av forskningsbidrag som Nyckelfonden beslutat om.

– Det var angeläget att vi snabbt kunde ta ett beslut redan under pågående pandemi”, säger Bo Anderson, styrelseordförande i Nyckelfonden, i ett pressmeddelande.

Det forskningsprojekt som får mest pengar, 900 000 kronor, handlar om att undersöka varför patienter med covid-19 har så olika sjukdomsförlopp.

– Vi har fyra grupper med studiedeltagare. De har väldigt olika sjukdomsförlopp och det vill vi forska om. Vi vill titta på vad det är som skiljer grupperna åt, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

De här forskningsprojekten får dela på de fyra miljoner kronorna:

► Varför har patienter med covid-19 olika sjukdomsförlopp? Ansvarig forskare: Gisela Helenius. Belopp: 900 000 kronor.

► Which sections of the Örebro country population are more likely to have been infected by covid-19 in 2020 and are at greatest risk of poor health because of the pandemic? Ansvarig forskare: Scott Montgomery Belopp: 800 000 kronor.

► Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion. Ansvarig forskare: Olof Hultgren. Belopp: 800 000 kronor.

► Genomiska stabiliteten av SARS-CoV-2 i relation till kliniska data samt andra mikroorganismer från patienter med covid-19 i Region Örebro län. Ansvarig forskare: Paula Mölling Belopp: 876 000 kronor

► Karakterisering av möjliga smittvägar för SARS-CoV-2 och identifiering av riskgrupper, utifrån förekomst av det så kallade spikproteinet ACE2 hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Ansvarig forskare: Jonas Halfvarson. Belopp: 500 000 kronor