Coronakorta och bantade sammanträden i Lindesbergs kommun: ” Det är viktigt att vi håller ihop, håller ut och håller i”

På tisdag den 24 mars är det kommunstyrelse och passande nog är mars månad fri från ett fullmäktigemöte. I måndags hade barn- och utbildningsnämnden sitt månadssammanträde.

– Beaktande den rådande situationen valde socialnämnden att hålla ett mer begränsat sammanträde under torsdagen. Begränsat innebar att ersättarna rekommenderades att inte delta om inte de inte kallats in av ordinarie ledamot, uppger ordförande Mathz Eriksson (C).

Socialnämnden hade en minimerad dagordning med bland annat habiliteringsersättning inom daglig verksamhet som NA tidigare berättat om.

Beredande nämnd som brukar följa på ordinarie sammanträde ställdes in. Ledamöterna uppmanades de att i stället själva läsa in sig på ärendena.

– Jag ger mitt stöd och förståelse för den situation förvaltningens medarbetare nu ställts inför. Jag ser det som viktigt att politiken ger förvaltningen det stöd som situationen kräver och låter dem arbeta utifrån sina rutiner och efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Det är viktigt att vi håller ihop, håller ut och håller i under rådande förhållanden, meddelade Mathz Eriksson på torsdagsförmiddagen efter mötet.

En enig nämnd uttryckte sitt stöd till all personal i deras viktiga arbete.