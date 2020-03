Coronakrisen slår stenhårt mot Örebroföretagen - Charles förlorade 350 000 på en dag: ”Sån pungspark så det liknar inget”

Örebroaren Charles Kjöbek är egenföretagare och jobbar som ljudtekniker till vardags. I vanliga fall hade han på morgonkvisten packat bilen med utrustning och planerat sin resa till nästa konsert.

– Jag hade en full arbetskalender och så mycket glädje i kroppen att jag inte visste vad jag skulle göra av den, säger Charles Kjöbek.

Tidigare i veckan skulle han åkt iväg till Jönköping för att genomföra en konsert med Bo Kaspers Orkester. Men så blev det inte.

Efter att att regeringen införde ett förbud på tillställningar och sammankomster med fler än 500 personer ställdes många evenemang in och andra flyttades fram.

– Nu jag saknar en fullbokad kalender och jag hade olika jobb inbokade fram tills augusti. Redan första dagen som det här beskedet kom tappade jag cirka 350 000 kronor.

– Åtgärdspaketet som regeringen presenterade förra veckan utesluter alla egenföretagare i hela Sverige, vi räknas tydligen inte.

För egenföretagare innebär bland annat åtgärdspaketet att man har rätt till ett karensavdrag från dag ett upp till 14 dagar. Men även att man kan ansöka om att betala skatt senare. Detta kan också tillämpas retroaktivt så att man temporärt får tillbaka pengarna som man redan har betalat in. Detta gäller från och med den 1 januari i år enligt regeringens hemsida.

Det får alltså inte ta del av det som kallas korttidspermittering. Och permitteringen innebär ”... att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar.”

– Egenföretagarna får en sådan pungspark så det liknar ingenting. Vad är det för skillnad på mina pengar och storföretagens pengar?

– Inom ett par veckor tror jag att vi kommer se konkurser och i kölvattnet kommer vi också att se personliga kriser.

Har du ansökt om skatteanstånd?

– Nej, och anledningen till det är för att under tiden de behandlar ens ärende finns det en risk att man hamnar hos Kronofogden.

För att få tiden att gå har Charles Kjöbek städat hemmet, skrivit under namninsamlingar för regeringen ska inkludera egenföretagare i paketet och fört diskussioner med folk i branschen om hur de ska göra med situationen längre fram.

– Jag vill se ljust på framtiden, annars kommer jag gå under. Då kan jag lika gärna klappa ihop nu. Jag har ingen aning om jag kommer att överleva denna krisen. Men jag hoppas det.

Källa – regeringens hemsida:

”Krispaket för svenska företag och jobb”

”Om förslaget korttidspermittering”