Coronakrisen tvingar veteranen att lämna Black Knights: ”Jobbar varenda kväll – känns inte rätt mot grabbarna”

Johan Stål, 35, är en av Örebro Black Knights största profiler genom tiderna.

Inte bara för att han gick från att utses till årets nykomling i superserien 2004 via en given plats i svenska landslaget och utmärkelsen till årets mest värdefulle spelare i den svenska ligan 2013. Utan också för att han via ett gäng comebacker fortsatte spela för klubben ända till 2018 och utmärkte sig både på och utanför planen med sin attityd och vinnarskalle.

Efter en paus 2019 var han i år tillbaka i klubben, som ledare. Men nu tvingas han lika snabbt hoppa av, innan den coronauppskjutna säsongen ens dragit igång. Orsaken? Civilt är Stål personlig tränare och delägare i träningsanläggningen Atletic city sportgym, och arbetsbelastningen har blivit en helt annan på grund av pandemin.

– Vi har ändrade öppettider som gör att jag jobbar till 19 varenda kväll. Jag slutar då, och lagets träningar börjar 18. Jag hinner komma ned till 19.30, när det är en halvtimme kvar. Det känns inte rätt mot grabbarna att aldrig kunna vara med. Ska man vara med så ska man vara med fullt ut. Dessutom handlar det om familjen, säger Stål.

– På sista tiden har jag knappt varit med alls, och då var det lika bra att hoppa av helt så spelarna inte går och tänker: ”I dag kanske han kommer ...” Under vinterträningarna kändes det riktigt bra, vi hade en bra grupp och så, men sedan började det här tråkiga ...

Stål är också ny i svenska landslagets ledarstab, på samma position. Där kommer han fortsätta arbeta vidare, det uppdraget tar inte alls lika mycket tid.

– I år har det inte varit någonting än, mer än att vi i coachstaben håller kontakten. Tanken var att vi skulle spela EM-semifinal mot Finland i augusti, men det har inte kommit något officiellt uttalande alls runt den matchen än. Risken är väl att det också blir uppskjutet, säger Stål som inte utesluter en comeback i Black Knights ledarstab i framtiden.

– Det finns absolut en chans att jag kommer tillbaka när allt ser annorlunda ut.

Svenska amerikanska fotbollförbundet har stoppat alla tävlingar till den 15 augusti. Därefter kan superserien eventuellt komma igång, men något spelschema är inte presenterat. Säsongen skulle egentligen ha startat den 4 april och SM-finalen skulle ha avslutat den 11 juli.

Nye huvudtränaren Timothy Speckman lämnade Black Knights i inledningen av pandemin och assisterande tränaren Sam Eisenstadt har stannat kvar i USA. Träningen leds nu av Johan Lindahl (spelare och tränare för defensiva backarna), Filip Jönsson (spelare och tränare för linebackarna), Aleksi Nyström (tränare för de defensiva linjespelarna) och Sebastian Nilsson (tränare för offensiva linjespelarna).