Coronaläget: Nästan hälften av alla smittas utomlands – ”Festande och nattklubbsliv är en riskfaktor för smitta”

Under vecka 29 bekräftades 45 fall av covid-19 i Örebro län, en liten ökning jämfört med föregående vecka.



Flest positiva fall ses i åldersgruppen 20-29-åringar, där många har smittats under en utlandsresa.



Just nu kan alla födda efter 2003 vaccinera sig. Men redan nästa vecka drar regionen igång med vaccinationen av ungdomar från 16 år och uppåt.