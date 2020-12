Coronapandemin och dess effekter och krav

Covid-19 blottlade en undermålig svensk krisberedskap.

Flera års och därmed flera regeringars oförmåga att på ett kompetent sätt förbereda landet och medborgarna för allvarliga kriser har kostat tusentals människoliv. De ansvariga kan inte skylla på att pandemin innebar en kris vi tidigare inte upplevt. Förslag om vad som borde ha gjorts har funnits länge. Jag vet det, då jag är en av dem som tillsammans med många andra har arbetat fram förslag, men sektorisering och stuprörstänkande i kombination med ointresse från regeringar har förhindrat ett mer effektivt skydd av landets medborgare.

Att åldringar i äldreboende, eller egna hem är en särskilt utsatt riskgrupp vid omfattande spridning av infektioner är allmänt känt, för alla som varit i närheten av frågor som rör krishantering. Men kan vi kräva att den kunskapen skall finnas hos en äldreomsorgschef i varje kommun? Att smittspridningen ökar i takt med antalet människor som besöker den som riskerar att bli smittad, torde alla inse.

Så skickas den heta potatisen runt, då Sverige inte har någon på förhand utsedd krisledande myndighet, vilket riksdagen vid upprepade tillfällen har begärt av regeringar att inrätta.

Trots detta var det svängdörrar till landets äldre under den tid viruset hade en omfattande och okontrollerad spridning. Många äldre omgavs med upp till tio olika omvårdare dagligen. Alla utan skydd och som efter arbetet återvände till sina familjer.

Dödens klocka tickade, minut för minut. Timme efter timme. Dag efter dag.

Från andra länder kommer rapporter om att särskilt utsatta isolerades långt innan viruset nått till det egna landets gräns. I Sverige agerade vi enligt traditionen att den som har ansvar i vardagen har också ansvar i kris. Således äldreomsorgscheferna i landets alla kommuner. Så skickas den heta potatisen runt, då Sverige inte har någon på förhand utsedd krisledande myndighet, vilket riksdagen vid upprepade tillfällen har begärt av regeringar att inrätta.

Bakgrunden till denna begäran från riksdagen var bland annat hur Italien organiserat sin krisberedskap. Den organisationens effektivitet visades tydligt efter Tsunamin i Thailand. Flera dagar innan vi i Sverige ens fattat vad som hänt hade den italienska krisorganisationen ägnat tiden åt att transportera hem landsmän i nöd.

S-regeringen tillsatte en utredning efter förslag av försvarsberedningen, med mig som särskild utredare för att belysa möjligheterna att i Sverige, likt i Italien, ha en myndighet som vid extraordinära händelser och efter beslut av en i förväg utpekad medlem av regeringen utrustades med obegränsad makt att se till att alla krafter drog åt samma håll.

Hos många stod det helt klart att tänket att samma organisation och ansvarsfördelning skulle gälla vid stora katastrofer, berörande många samhällsområden, som i mer normala förhållanden inte håller.

När sedan den första regeringen ledd av Fredrik Reinfeldt tillträdde lades utredningen ner trots att vi kommit så långt att det gick att konstatera att det inte finns några legala hinder för en lösning med en myndighet med makt att samordna nödvändiga insatser. Ansvaret för uppgiften flyttades i stället in i ett kansli under statsrådsberedningen vilket innebär att frågorna politiskt hamnar direkt under statsministern vilket synes direkt olämpligt med hänsyn till varje regeringschefs alla tunga uppgifter.

Denna filosofi har inneburit stora rationaliseringar och kostnadsbesparingar inom näringslivet men passar sämre när det gäller att bygga skydd för oberäkneliga pandemiutbrott och andra katastrofer.

Det är den uppenbara inkompetensen när det gäller den centrala krishanteringen som måste få konsekvenser. Det handlar om bristen på förberedelser, ledning och ansvaret att styra i en kris. Politiskt är det väl ytterst osäkert om denna fråga hamnar på försvars- eller socialministerns bord. Försvarsministern ansvarar för nationens krishantering, socialministern ansvarar för folkhälsa och sjukvård. Den tomma stolen mitt emellan dem får nog anses ha spelat en avgörande roll i detta allvarliga misslyckande. Försvarsberedningen, som jag under många år var ledamot av skrev redan i slutet av 90-talet om risken för framtida pandemier. Vi byggde på erfarenheter bland annat från fågelinfluensan.

Den idé som sedan tidigt 80-tal påverkat tänkandet är att det är orationellt och dyrt att satsa på lagerhållning. ”Insatsvaror” ska levereras just in time.

Denna filosofi har inneburit stora rationaliseringar och kostnadsbesparingar inom näringslivet men passar sämre när det gäller att bygga skydd för oberäkneliga pandemiutbrott och andra katastrofer. Alltför mycket av nödvändig skyddsmateriel saknades och var svår att få tag i på marknaden. Utöver materielbristen saknades tillräcklig personalbemanning, både då det gäller antal och kompetens.

I attackerna mot USA för snart 20 år sedan blev det övertydligt att det inte endast är kriminalitet, bränder och krig nationen ska förbereda sig för att möta.

Våra samhällen är sårbara. Ett virus tiotusen gånger mindre än ett saltkorn slår omkull oss. En dag kommer ett än starkare och dödligare virus. Innan dess kan landet släckas ned genom avancerade IT-attacker, smutsiga bomber, elektromagnetiska vapen och en hel del annat; orsakat av naturen själv, av länder, organisationer eller enskilda människor. Det enda vi kan vara helt säkra på är att coronaviruset inte blir vår sista allvarliga kris. Den insikten hade vi redan efter 9/11. I attackerna mot USA för snart 20 år sedan blev det övertydligt att det inte endast är kriminalitet, bränder och krig nationen ska förbereda sig för att möta. För just så sektoriserat, stuprörsmässigt och ansvarsbegränsande har uppdelningen under lång tid varit och den pandemi vi nu genomlider visar att det fortfarande är.

Inför den nödvändiga fortsatta utvärderingen har jag förhoppningen att den kommer ske utan inblandning av politiska representanter. Att så länge som möjligt hålla det partitaktiska agerandet utanför ökar möjligheterna att uppnå ett användbart resultat för framtida bruk. Det som hände när delrapporten från coronautredningen presenterades visade att lusten att skylla på andra än det egna partiet snabbt kom fram. Detta trots att utredningen mycket tydligt pekade på det delade ansvaret mellan olika regeringar.

Anders Svärd

Centerpartiet, tidigare riksdagsledamot

och ledamot i Försvarsberedningen