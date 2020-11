Coronatest med stor förbättringspotensial

Jag har gjort ett coronatest på grund av att jag hade influensasymptom. Jag bokade en tid via 1177 och det funkade jättebra så jag åkte till platsen för testet, gamla CV-området i Örebro. Där stod jag utomhus i kö i cirka 1/2 timme. Under tiden fylldes kön på bredvid med massor av människor i alla åldrar och samtidigt släpptes vi in i byggnaden, vilket jag inte kände mej bekväm. Då avståndshållandet inte följdes av alla såg vakterna till att det blev avstånd.

Jag önskade mej därifrån men fick min testpåse och blev hänvisad till ett bås där jag gjorde testet som sedan lämnades vid en station alldeles före utgången.

Varför inte dela ut testpåsarna utomhus så kan man göra testet, till exempel i bilen och sedan lämna provet vid en station utomhus?

Enligt råden som nu gäller ska man ju inte ens gå in i affärer. Där jag var fanns det säkert flera smittade.

”Eva 70 +”

Örebro