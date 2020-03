Coronaviruset: Hallbo vill lindra akuta smällen för lokala företagare

Kampen för att hejda smittan av coronaviruset gör att samhällslivet stannar av i stor utsträckning. Det är väldigt tufft för många företag, så också i Hallsberg.

– Flera företag tappar kunder och har svårt att hålla verksamheten igång som i vanliga fall, säger Rikard Bergström.

Som fastighetsägare vill Hallbo därför hjälpa sina lokalhyresgäster så mycket de kan i den rådande situationen. Därför erbjuder de nu dem som hyr lokal av stiftelsen att skjuta på delar av hyran i tre månader.

Förhoppningen är att samhället efter det ska rulla igång igen och fungera som det gjorde innan covid-19, menar ansvariga på bostadsstiftelsen.

En skrivelse har gått ut där Hallbo visar ett exempel på hur erbjudandet fungerar.

I exemplet som visas är normalhyran 10 000 kronor. Istället för att hela hyran betalas så erbjuds lokalhyresgästen att betala in halva hyran under de nästkommande tre månaderna. Efter dessa tre månader betalas 25 procent extra i sex månader.

Tanken med upplägget är att ge näringslivsidkaren tid att anpassa sig till den eventuellt lägre inkomst som kan komma i spåren av pandemin.

Exemplet i siffror: Normalhyran är 10 000 kronor per månad. Mars till och med maj betalar hyresgästen i stället 5000 kronor per månad. Efter det betalas 12 500 kronor per månad under perioden juni till och med november.