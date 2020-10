Covid-19 gör att kontakt med skolorna i Hallsberg ser olika ut

... till insändaren ”Släpp in föräldrar i Hallsberg till möten i skolan” i NA 14/10.

Det är en naturlig och viktig del för skolan i Hallsbergs kommun att hålla kontakten med elever och vårdnadshavare. Under den senaste tiden med covid-19 har vi fått lära oss att saker kan behöva se annorlunda ut, så även vår kommunikation. För det är precis som du skriver att olika skolor gör på olika sätt. På vissa skolor har det gått att ordna små föräldramöten och att begränsa antalet närvarande. På andra skolor har det inte varit möjligt utifrån lokaler att hålla avstånd. Detta ingår i den strategi som folkhälsomyndigheten har kring att minimera antalet aktiviteter i skolan som samlar många vuxna.

Hallsbergs skolor är mitt uppe i ett byte av lärplattform till Haldor. Det nya systemet är mer integrerat i elevernas dagliga arbetsverktyg O365 och vårdnadshavare kommer att ges bättre tillgång till aktuella planeringar, uppgifter och utveckling. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta kontakt med ditt barns mentor, som har information om ditt barns kunskapsutveckling.

Alla elever har rätt till ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. I vanliga fall är det här ett fysiskt möte, men det behöver inte vara så. Under coronapandemin är det lämpligt att undvika fysiska möten mellan vuxna. Skolan kan därför, när det är möjligt, hålla utvecklingssamtal via videolänk. Det är ett av alternativen som används utöver möten utomhus och möten inomhus med ett begränsat antal vårdnadshavare.

Vi är tacksamma för att vårdnadshavare hör av sig om hur vi kan utveckla vår verksamhet! Du är välkommen att kontakta din skola så att vi kan ta tillvara på dina förslag och fortsätta skapa en bra vardag för våra elever.

Jonas Bergman Wallin

biträdande skolchef i Hallsbergs kommun