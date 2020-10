Covid-19 i Örebro län – här är läget kommun för kommun ►Kraftig ökning av patienter på sjukhus

Antalet nya konstaterade fall i länet har under den här veckan legat på ungefär 150 per dag. Det är en högre nivå än under förra veckan då man konstaterade ungefär 100 nya covid-fall per dag.

Den ökade smittspridningen syns också i antalet covid-smittade som behöver sjukhusvård. I nuläget finns 19 patienter i slutenvården, varav en vårdas på intensivvårdsavdelning.

Detta är dock mycket lägre siffror än i våras.

Här är det aktuella covidstatistiken för Örebro län:

