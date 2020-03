Cupdrömmen i kras – ÖSK utslaget efter dramatisk avslutning

Ett fullsmockat Rydahallen, dit ett 50-tal bortasupportrar rest för att stötta ÖSK, tog emot de båda lagen.

Inledningsvis var det Elfsborg som tog tag i taktpinnen. Framför allt försökte de hitta in med inspel bakom ÖSK:s backlinje. Men Albin Granlund och Andreas Skovgaard, tillsammans med Oscar Jansson, lyckades neutralisera hemmaanfallaren Per Frick som gång på gång sökte fria ytor i straffområdet.

I andra riktningen försökte ÖSK hitta en djupledsgående Jack Lahne. Men det slarvades i den sista passningen, vilket gjorde att chanserna uteblev.

Matchens första riktigt heta målchans kom efter knappt 20 minuter. Elfsborgs Simon Olsson frispelades i straffområdet och sköt inte en utan två gånger på täckande ÖSK-spelare.

Elfsborg fortsatte att trycka på och skapade en del halvchanser, men ÖSK kunde hålla undan och halvleken förblev mållös.

Andra halvlek inleddes som den första avslutades. Elfsborg gick framåt och kom runt framför allt på kanterna. Redan drygt en minut in i halvleken var Per Frick nära att knoppa in bollen, men Oscar Jansson hann före med fingertopparna och avvärjde chansen.

Men det var tydligt att Elfsborg skruvat upp tempot ytterligare några nivåer. ÖSK hade svårt att ta sig över på offensiv planhalva.

Men det ändrades bara några minuter senare. Elfsborg tappade i organisationen offensivt och hittade inte de ytor som de initialt gjorde, alternativt att kvaliteten inte var vad den borde.

I den 74:e minuten fick Elfsborg ett guldläge att ta ledningen. Ett inlägg letade sig till inbytte Marokhy Ndiones panna. Avslutet gick i ribban, och frustrationen växte på läktarna.

Men utdelningen kom till slut – och det var samme Ndione som kom fri i djupled och tryckte in segermålet, 1–0, vilket räckte för att Boråslaget skulle säkra gruppsegern.

IF Elfsborg–ÖSK 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (88) Marokhy Ndione.

Varningar, Elfsborg: Per Frick, Fredrik Holst, Samuel Holmén. ÖSK: Simon Amin, Kevin Wright, Jake Larsson, en varning till ÖSK-bänken.

Domare: Victor Wolf, Tranås.

Publik: 775.

Elfsborgs startelva: Tim Rönning – Rami Kaib, Leo Väisänen, Joseph Okumu, Fredrik Holst – Robert Gojani (ut 25), Sivert Nilsen, Simon Olsson – Jacob Ondrejka (ut 67), Per Frick (ut 81), Rasmus Alm.

Avbytare: Gustav Henriksson, Deniz Hümmet (in 81), Samuel Holmén (in 25), Simon Strand, Prince Kouame, Marokhy Ndione (in 67), Mathias Lönne Dyngeland (mv-res).

ÖSK:s startelva: Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard Larsen, Albin Granlund, Benjamin Hjerstrand – Johan Mårtensson (ut 89), Simon Amin (ut 63), Nordin Gezic – Robin Book, Jack Lahne (ut 81), Jake Larsson.

Avbytare: Daniel Björnkvist, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 89), Dennis Collander (in 63), Agon Mehmeti (in 81), Niclas Bergmark, Jake Mcguire (mv-res).