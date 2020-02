CUPGUIDE: Gruppen, motståndet och målkungen från indiska ligan – här är allt du behöver inför ÖSK cupäventyr

►Så tog sig ÖSK hit

ÖSK tog revansch mot Nyköping och vann med 1–0 på bortaplan för att kvala in i gruppspelet i svenska cupen. Det var ju för ett år sedan som just Nyköping vann i svenska cupen med samma siffror. En chockförlust som till slut innebar att ÖSK slogs ut i gruppen där Gais gick vidare efter palaver och skandal i samband med "raketderbyt" mot IFK Göteborg där IFK-supportrar brände av cirka 600 raketer mitt under matchen och Gais målvakt Marko Johansson blev träffad. ÖSK kom tvåa i gruppen som avgjordes på skrivbordsnivå efter diverse kontroverser efter matchen mellan Göteborgslagen där Gais till slut tilldömdes segern med 3–0.

Viktor Prodell gjorde matchens enda mål på konstgräset på Rosvalla IP men det som alla ÖSK:are mest kommer ihåg är Arvid Brorssons otäcka skada. Den unge mittbacken föll ihop i den första halvleken och bröt fotleden. Man kan också konstatera att så många som sju spelare som var med i den matchtruppen nu har lämnat ÖSK. Spelarna som har lämnat är Prodell, Martin Lorentzson, Rodin Deprem, Yaser Kasim, Adam Bark, Mathias Karlsson och Johan Bertilsson.

► Gruppen

ÖSK har lottats in i grupp 8 med sällskap av allsvenska Elfsborg, superettalaget IK Brage och division 1-laget Oskarshamns AIK. Elfsborg och Oskarshamn har fördelen av två hemmamatcher. Och en del lutar åt att det blir en avgörande gruppfinal i den sista omgången när ÖSK reser till Borås för att möta Elfsborg.

Matchen mot Oskarshamn spelas på Ernemar IP där Oskarshamns AIK bedriver sin dagliga verksamhet.

Spelschemat:

22 februari: Elfsborg–Brage, Oskarshamn–ÖSK.

29 februari: Oskarshamn–Elfsborg, ÖSK–Brage.

8 mars: Brage–Oskarshamn, Elfsborg–ÖSK.

Gruppvinnaren går vidare till kvartsfinal.

► Motståndet

Oskarshamns AIK spelar i söderettan och kvalade sig kvar i serien mot IFK Berga från Kalmar. Det verkar inte ha varit något större snack om saken, Oskarshamn vann båda mötena med 2–0. I serien kom laget på 13:e plats och släppte in 56 mål. Bästa målskytt var Christopher Christensson med tolv mål. Christensson har nu lämnat klubben för spel i just IFK Berga. Laget tränas av engelsmannen John Allen som har en lång karriär både som spelare och tränare i Finland bakom sig. Han var en säsong, 1989, i Roy Hodgsons Malmö FF.

TV: Oskarshamn vann genrepet inför cupen mot IFK Berga – se målet här

Oskarshamn slog ut Eneby med 3–0 i första omgången och sedan allsvenska Helsingborg i andra omgången av svenska cupen, som fungerar som kvalomgång. Ett reservbetonat HIF tog ledningen genom Charlie Weberg men Nyköping vände till 2–1 i andra halvlek. Tidigare nämnde Christopher Christensson avgjorde på straff i 84:e minuten inför 568 åskådare på Arena Oskarshamn.

► Se upp för

Mest intressant bakgrund har i alla fall nyförvärvet Dudu Omagbemi. Den nu 34-åriga nigerianska anfallaren har en lång karriär bakom sig som han mest har spenderat i Indien och Finland. Men han har också hunnit med spel i ungerska Debrecen där han mötte Kalmar FF i kvalet till Champions league 2009. Dudu som han kort och gott kallas lämnade Kolkata-klubben East Bengal i juni 2018 har sedan, enligt Transfermarkt, varit klubblös fram tills han dök upp i Oskarshamn nu i vinter.

► Historien

Första gången som Svenska cupen avgjordes i nuvarande form, med åtta grupper, var 2013. Sedan dess har ÖSK tagit sig vidare från gruppspelet två gånger. Dels till final 2014 där ÖSK förlorade mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi med 2–1 efter att Ayanda Nkili hade gett ÖSK ledningen med 1–0 tidigt och dels 2018 då ÖSK föll i kvartsfinal mot AIK på Friends arena. 1988 slog ÖSK, som då låg i division 1 norra, ut AIK med 3–0 i semifinalen och mötte sedan IFK Norrköping i finalen på Råsunda. "Peking" vann med 4–1 och Paul McKinnon gjorde ÖSK:s enda mål när han reducerade till 2–1 i andra halvlek.