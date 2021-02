CUPGUIDE: Simon Amin, förre ÖSK-tränaren och skrällgänget från division 3 – här är allt inför Svenska cupen

ÖSK går in Svenska cupens gruppspel i helgen när laget möter superettanlaget Trelleborgs FF på Behrn arena. ÖSK har inte gått vidare till slutspelet i cupen sedan 2018 då laget åkte ut i kvartsfinalen mot AIK.

Sirius

Sirius var länge den stora sensationen under allsvenskan 2020. Men en klen form under hösten gjorde att Uppsalalaget till slut landade på en ganska ”normal” tiondeplacering, tre placeringar och fyra poäng under ÖSK. Under vintern har högprofilerade tränaren Henrik Rydström flyttat till Kalmar och stjärnorna Elias Andersson och Stefano Vecchia lämnat klubben. In har förre ÖSK-tränaren Daniel Bäckström kommit. Bäckström debuterar som huvudansvarig i allsvenskan.

Håll koll på: Viktigaste värvningen kan vara målvakten David Mitov Nilsson som kommer att lyfta laget jämfört med darriga Lukas Jonsson. Sirius har hittills lyckats behålla Sugita och offensiva vänsterbacken Axel Björnström.

Vägen till gruppspelet: Mötte tufft motstånd i division 1-laget Brommapojkarna på bortaplan i andra omgången. Sirius vann med 3–1 efter mål av Joakim Persson, Laorent Shabani och ett sent avgörande av Yukiya Sugita.

Trelleborgs FF

Trelleborgs FF kom inte bättre än 13:e i superettan förra året och tvingades kvala mot Brommapojkarna. Efter 1–1 på Grimsta i första mötet ledde Trelleborg hemma på Vångavallen när klockan hade passerat 90 minuter i returen. Men BP kvitterade på tilläggstid och allt avgjordes med straffsparksläggning. Trots chockkvitteringen var det Trelleborg som höll nerverna i styr, vann och stannade kvar i superettan.

Håll koll på: Simon Amin lämnade ÖSK efter förra säsongen på jakt efter mer regelbunden speltid. Han landade i Trelleborg och mittfältaren kommer att göra allt för att bevisa att ÖSK är parten som gick förlorande ur skilsmässan. Trelleborg har flera andra rutinerade pjäser i Måns Söderqvist (Hammarby och Kalmar), Henry Offia (Sirius och Dalkurd), Herman Hallberg (Kalmar), Fredrik Liverstam (Helsingborg) och Johan Blomberg (AIK, Colorado och GIF Sundsvall).

Vägen till gruppspelet: Trelleborg bokade platsen i gruppspelet efter en minst sagt tuff match i den andra omgången mot division 1-laget Torn som ledde med 2–1 i förlängningen innan Trelleborg vände och vann med 3–2 efter mål i 119:e och 121:a minuten.

IF Lödde

IF Lödde kom bara sexa i division 3 södra Götaland 2020 och är, som enda kvarvarande lag från Sveriges femtedivision, verkligen katten bland hermelinerna i den här cupgruppen. Laget kommer från Löddeköpinge som ligger i nordvästra Skåne nära Landskrona.

Håll koll på: Ja, på Tolvans IP i Löddeköpinge finns det inte några tunga meriter alls utan det handlar om spelare som Oscar Ahlgren, Kristian Mjörnman och Ruben Liljenborg-Grönevik som i alla fall har meriter från division 1-spel. Den största profilen var ex-landslagsforwarden Jörgen Pettersson som var assisterande tränare när laget slog ut Örgryte. Men Pettersson har lämnat klubben nu.

Vägen till Grupspelet: IF Lödde slog ut Eskilsminne i den första omgången trots att laget åkte på en utvisning redan i minut 25. I den andra omgången svarade laget för den största skrällen hittills när man slog ut superettanlaget Örgryte med 2–1. Detta trots att Adam Bergmark Wiberg gav Örgryte ledningen med 1–0. Kevin Nadarevic avgjorde med 2–1-målet med knappa kvarten kvar.

Svenska cupen: Så avgörs cupen 2021

Spelschema grupp 7:

20 februari:

ÖSK–Trelleborg

IF Lödde–Sirius

28 februari:

IF Lödde–ÖSK

Sirius–Trelleborg

6 mars:

ÖSK–Sirius

Trelleborg–IF Lödde

Alla gruppvinnare går vidare till slutspelet i turneringen.

Kvartsfinaler: 13-14 mars.

Semifinaler: 20-21 mars.

Final: Ännu inte klart.