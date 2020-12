Då brast det för Degerfors hårt pressade sportchef: ”Jag har mått dåligt”

När några minuter återstod av matchen på Bravida arena i Göteborg klev Patrik Werner ner från läktaren bort till DIF-bänken.

3–0 mot Ljungskile, den tredje matchbollen smashades in efter två missade. Då kunde inte den hårt pressade sportchefen hålla tårarna borta.

– Jag har mått dåligt sista veckorna. Man har haft allt att förlora, medger Werner.

– Det bara brast när vi gjorde 3–0 med några minuter kvar. Det var både glädje och lättnad, otroligt skönt. Det hade varit ofattbart jobbigt...jag vågar knappt tänka tanken...om vi missat och skulle ha kvalat på onsdag.

– Nu ska vi ta några öl istället och det är bättre.

Efter segerjubel ute på planen efter slutsignalen stegade Werner bort till ena hörnet av arenan där 30-talet supportrar väntade med taktfasta applåder med vantarna på.

– Fan vad du är bra alltså, ropade supportrarna.

– Nä, ni är bättre, svarade Werner.

– Tack för i år! Nästa år blir förhoppningsvis ännu bättre, fortsatte sportchefen.

Efter den kärvänliga supporterträffen berättade Werner om sina känslor för NA.

– Vilken jävla press det varit på oss. Det har varit jobbigt kan jag säga.

– Många har pratat om att det varit klart med allsvenskan efter den fotboll vi spelat. Sen fick vi in covid på spelare som inte kunde träna på en vecka och gjorde en dålig insats (mot Eskilstuna). Och efter det tvingades vi flytta matchen mot ett bra Sundsvall och förlorade den med. Så jävla skönt att vi lyckades knyta ihop säcken.

Har du sovit på nätterna?

– Ja, det har jag faktiskt gjort. Men man har ju funderat mycket. De negativa tankarna är svåra att hantera. Jag är imponerad av spelarna, tycker att de hanterat det väldigt bra. Man får liksom inte visa hur nervös man är, utan spela med i ett spel.

Det krampaktiga spelet fortsatte även i första halvleken mot Ljungskile.

– Det var viktigt för oss att få 1–0 och målen kom ju perfekt för oss. Vi hade kanske marginalerna med oss, men det har vi förtjänat sett över hela året.

Werner var juniorspelare i klubben när Degerfors tog klivet upp i allsvenskan senaste gången, 1992. Året därpå kom han upp i A-truppen.

Är det här en större bragd än 1992?

– Det är helt olika tider. Då var nästan alla egna produkter från Degerfors. Så är det inte riktigt nu. Men det är samtidigt svårare nu. Vi har varit uträknade i alla år, så är det för alla mindre klubbar, men vi har visat att det går om man gör rätt saker.

Han ser fram emot den allsvenska comebacken.

– Vi har inte mest resurser men vi har fan i mig hjärta hos alla runt laget och det kommer man en bit på. Det är klart att det kommer att bli tufft i allsvenskan för "lilla Degerfors", men vi ska jävlas med så många lag som möjligt, fortsätter Werner.

En extra sporre blir förstås länsderbyna mot ÖSK.

– Det blir kul. Då kan det hetta till lite igen, svarar Werner och tänker framför allt på skandalderbyt 1993 när skyttekungen Ulf Ottosson fick benet av sparkat i en monsterduell med ÖSK-aren Lasse Zetterlund.

– Det behöver inte bli benbrott, men det ska vara känslor och lite rivalitet. Det tjänar alla på, tycker Werner.

Nu börjar ett tuffa arbetet att få ihop en konkurrenskraftig trupp inför den allsvenska återkomsten.

– Vi har suttit i sämre sitsar än vad vi gör nu. Vi är bra med. I stort sett alla startspelare har avtal, konstaterar Werner.

Senast att teckna nytt långtidskontrakt är försvararen Gustav Granath. Värmlands Folkblad var först med att avslöja nyheten som Granath senare bekräftade i NA:s livesändning från Degerfors sent på lördagskvällen.

– Jag har kritat på ett nytt kontrakt, det ligger redan ute. Det ska bli kul att se hur vi står oss i allsvenskan, säger Granath.

Klara spelare inför 2021:

Målvakter: Ismael Diawara.

Försvarare: Oliver Ekroth, Gustav Granath (nytt långtidskontrakt) Sebastian Ohlsson (kontrakt över 2022).

Mittfältare: Adam Carlén (kontrakt över 2022), Christos Gravius, Axel Lindahl, Tufve Östlund.

Anfallare: Johan Bertilsson (kontrakt över 2022), Victor Edvardsen (kontrakt över 2022), Villiam Dahlström (kontrakt över 2022).

Klara förluster: Jacob Ortmark, Sirius, Daniel Joel Okon, ny klubb ej klar.

Utgående kontrakt: Hugo Claesson (målvakt), Jeffrey Gal (do), Linus Olsson (do), Christoffer Wiktorsson (do), Daniel Janevski (do), Marcus Astvald (mittfältare), Ferhad Ayaz (do), Erik Grandelius (do), Erik Lindell (do), Emil Portén (do), José Segura Bonilla (anfallare).