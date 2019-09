Då kan du se Lady Gaga på Stortorget, kattfilm, skräck och kortfilmsspecialer – stor guide till Live at heart film

– Varje kortfilmssektion ska vara som en berg- och dalbana. Publiken ska både få skratta, gråta och känna fasa, säger Daniel Lundsten, ansvarig för Live at heart film.

Tillsammans med en arbetsgrupp från Film i Örebro län och Örebro filmförening har 400 kortfilmer från 70 länder bedömts, där 65 riktiga godbitar valts ut att tävla och visas under olika teman (scrolla ner för att se guiden). I en tid då utbudet av film är så stort tycker Daniel Lundsten att det är skönt att se lite kortfilm ibland. För filmskaparen är utmaningen att få in en historia på i snitt 15 minuter.

– Det är ju inte heller så ofta man får se film i det lilla formatet på storduk, säger Daniel Lundsten.

Live at Heart är en vecka då det händer mycket samtidigt i Örebro.

– Men i år visar vi film både torsdag, fredag och lördag innan musiken drar igång, så nu finns verkligen möjlighet att utnyttja hela sitt festivalpass, säger Daniel Lundsten.

Filmerna som visas utomhus på Stortorget är två populära Hollywood-produktioner. Fredagens visning inleds också med att kanadensiska artisten Rozalind MacPhail spelar live till sin film "Don't let me fall too far" som har världspremiär.

Se övriga långfilmer sist i artikeln!

Precis som för musikerna är Live at heart ett skyltfönster för filmskapare. Här kan branschfolk hitta en publik och visa upp sig, men också träffa varandra och hålla seminarier. Allmänheten är dock välkomna att möta filmkollektivet Crazy Pictures från Norrköping på Tunnbindaren lördag kl 16. De har gjort långfilmen "Den blomstertid nu kommer" och kortfilmer som "Se mig" och "Vaskduellen" och belönas med årets Filmfoten av Live at Heart-festivalen, Örebro filmförening och Film i Örebro län.

– I vanliga fall brukar det gå till en producent, men i år går det alltså till ett filmkollektiv.

14 av kortfilmerna tävlar också i tre klasser på festivalen, som tillsammans med andra priser delas ut lördag kväll på Hjalmar Bergman-teatern. Samma kväll hoppas Daniel Lundsten att skräckfilmsentusiasterna ska hitta till Bio Roxy.

– Det blir både kortfilmer och den brasilianska långfilmen "Ghost killers vs Bloody Mary", berättar Daniel Lundsten.

En annan långfilm är "Lantisar", inspelad delvis i Askersund, Närkesberg, Örebro och Lindesberg, och den visas onsdag och lördag. Filmen hade premiär i Askersund i helgen.

Förhandsintresset är också stort för torsdagens Cat video-festival på Roxy.

– Jag kan säga redan nu att det blir inga extravisningar. Men jag satt och tittade på filmen häromdagen, och den är verkligen jätterolig, säger Daniel Lundsten.

Teman med kortfilmer - här är godbitarna!

Anxiety in Society - här visas både Elin Övergaards "Ingen lyssnar" som var Sveriges bidrag till Cannes, och Oscarsbelönade "Skin".

Beyond Borders - här visas bland annat "Friends from Leksand" som handlar om en by i Japan, Tobetsu, som är uppbyggd precis som sin förebild i svenska Dalarna.

Dark Digital Age - en av filmerna är svenska "Get ready with me", som belönades med en student-Oscar. Den handlar om baksidan av ett liv som vloggare eller influencer.

Family Matters – ämnet rymmer bland annat en charmig fotbollsdokumentär "Alltid oavsett" om Djurgårdens supporterkoordinator Lena som själv säger att hon har 800 ungar.

Fright Night - lördagskvällen är vikt åt korta skräckisar och avslutas med "Ghost killers vs Bloody Mary". Bland kortfilmerna sticker amerikanska "The Boogeywoman" ut som en snygg och intressant tolkning.

Lets Dance! - njut av hela konceptet med dansfilmer på storduk.

Men in Distress - här återfinns bland annat "Persona Non Grata" som är en hyllning (eller?) till Ingmar Bergmans hybris, med manus av örebroaren Jimmy Nivrén Olsson.

Sex With Me - norska "Sara´s intimate confessions" beskrivs som en charmig film om en ung kvinna utforskar sin sexualitet.

Some Kind of Parenthood – i franska "Papa" får vi se just en pappa som ska förklara vad prostitution är för sin 8-åriga son när de åker taxi genom Paris.

We got the Power! – en sektion där bland annat debutfilmen "Ta hand om en kille" bidrar med ett roligt, feministiskt inlägg i diskussionen om så kallat "emotional labour".

What is Love? – handlar om kärlek ur flera aspekter, som i Karlskogaregissören Marcus Carlssons "Anna och Tomas skiljer sig".

Flera av passen visas vid två tillfällen, så klicka på temat + filmen för att se alternativen.

Långfilmer på Roxy

► Onsdag 4/9 kl 19 + fredag 6/9 kl 21: Lantisar

► Torsdag 5/9 kl 20: Lusitanian Ghosts

► Torsdag 5/9 kl 20: Last call

► Fredag 6/9 kl 19:30: Raggarjävlar

► Lördag 7/9 kl 20: Ghost killers vs Bloody Mary