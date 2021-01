Däckad av corona – Örebro Hockey-ikonen om mardrömmen: "Jag har aldrig varit så sjuk"

Det sista givetvis en smula raljant.

Men han var helt utslagen i tre dygn. Mådde riktigt uselt.

– Min kropp slutade fungera. Jag hade inte de vanliga symptomen man hör om, men fruktansvärt ont i huvudet och i hela kroppen. Jag låg utslagen i sängen i tre dygn, berättar 55-åringen.

Han är tränare i Brynäs, på sin första säsong. I Närke känd som den som tillsammans med Lars "Mozart" Andersson tog Örebro Hockey till SHL 2013.

Sedan dess har Andersson coachat i schweiziska Lugano, och i Malmö.

Första säsongen i Gävle har hittills varit grymt krävande. På alla möjliga vis.

– Det har varit tufft från dag ett, med allting. Utsatt läge i tabellen, en gäng flyttade matcher som följd av corona och en och annan skada på det, summerar Peter på telefon från Gästrikland, dagen före mötet med Örebro Hockey på tisdagen.

Brynäs är det lag som tvingats stänga ner verksamheten längst i SHL.

– Det säger sig självt att det inte är optimalt. I totalt 21 dagar tränade vi inte alls. Ändå är det bara åtta-nio av oss som haft corona, och av dem två tränare. Så tyvärr är det inte så att vi kan känna oss säkra på att klara oss nu, konstaterar han.

Själv åkte han på en riktig smäll.

– Jag har aldrig varit så sjuk. Inte så att jag hade problem med andning eller så, inga av de vanligaste symptomen. Men det är en jäkligt lurig sjukdom. Min kropp stängde av. Jag hade vansinnigt ont i huvudet och kroppen i tre dygn, det var nästan så att jag sa till "Tessan" (sambon Therese Haglind) att ge mig en pistol, säger han målande.

I nio dagar var han borta från hockeyn totalt.

– Jag mår bra nu, men orkar ännu inte träna så som jag brukar göra. Och läkarna säger att man ska vara försiktig, och lyssna på kroppen. Jag känner inte att jag har den orken än.

En märklig omständighet är att när han testade positivt kände han sig inte sjuk.

– Vi åkte buss hem i nio timmar från Skellefteå en lördag, jag mådde hur bra som helst. På måndagen testades vi alla, eftersom någon mådde dåligt. Då var jag positiv, och sa att det måste vara något fel på testet.

Det var det inte.

Brynäs har spelat en handfull färre matchen än övriga, ligger näst sist i en haltande tabell, och står nu med ett stenhårt schema.

– Vi spelar tre matcher i veckan i elva veckor. Så man vet vad man ska göra den närmaste tiden. Nackdelen är att vi inte hinner träna så mycket.

I lördagens möte med Skellefteå åkte två av lagets stjärnor på skador. Greg Scott en svår hjärnskakning efter en uppmärksammad tackling av Darren Nowick. Och Anton Rödin bröt handleden.

– Jag vet inte när Greg kan spela igen, och det är likadant med Anton. Det kan vara säsongen. Det är så det är. Nu får vi försöka hitta andra vägar, andra saker. Andra spelare får kliva fram, växa i sina roller.

På presskonferensen efter matchen skällde Andersson rejält på tränarkollegan Stefan Klockare, en ordväxling som blivit uppmärksammad. En tackling som gav matchstraff, men ingen avstängning.

Du var arg?

– Ja, och vet du, jag står för vad jag sa. Här har vi en kille som blir knockad av en tackling mot huvudet, som inte kan prata. Då kan man begära respekt för det, kanske fråga hur han mår i stället för att leta bortförklaringar. Jag pratar inte om tacklingen i sig, eller bestraffningen, men det är en tackling som tar illa och som kan ge långtgående konsekvenser. Det är otäckt när det händer, så visa lite jävla empati, säger Peter.

Det är ett skadskjutet, sårat Brynäs Örebro Hockey ställs emot. Utöver Rödin och Scott saknas John Persson, Simon Bertilsson och avstängde Harper.

– Jag räknar med en tuff match mot Örebro. De är bra, ett spelskickligt lag som är snabba att ställa om. Men vi har koll på en del svagheter också, och tänker oss att utnyttja dem.

Örebro har förstärkt med kanadensaren Josh Ho-Sang, men forwarden är inte spelklar. Peter Andersson har dock koll på honom.

– Jag har sett honom en hel del i juniorhockeyn därborta, han spelade mot Rasmus (Andersson, yngste sonen som nu är i Calgary). Det är en sjukt skicklig spelare, en artist som är offensivt giftig, säger Peter.

Det är nu några år sedan. Ho-Sang har inte lyckats slå sig in i New York Islanders och NHL på allvar. Kanske kan han hitta rätt via SHL.