Dagen efter historiska segern – Ljunggren öppnar dörren för ännu en Novemberkåsa: ”Ska aldrig säga aldrig ...”

Mindre än fem efter att den sista krigare tog sig ur surhålen i skogarna runt Eskilstuna delades pokalerna och plaketterna ut efter årets upplaga av Novemberkåsan.

På en scen omgiven av lastmaskiner inne på Volvo CE fick 34-åriga kåsakungen Joakim Ljunggren från Karlskoga gå upp på scenen och ta emot applåder efter att återigen ha skrivit historia i tävlingen han gillar allra mest. Novemberkåsan startade redan 1915, och Ljunggren är klart störst i historien. Ingen annan är nära hans nio segrar eller tre hemförda vandringspris.

Just det sistnämnda, att han med helgens seger tog hem sin tredje silverkåsa för alltid, skulle kunna vara en fin slutpunkt i en karriär som även innefattar nio VM-medaljer och 16 SM-guld. Inte minst som Ljunggren dragit ned på satsning de senaste åren och misslyckats med att vinna motorcykelsportens största kraftprov både 2017 och 2018. Men helt stänger han inte dörren för en fortsättning även efter årets revansch.

– Jag vet inte hur det blir, jag vet faktiskt inte alls. Jag får suga in det här nu. Förmodligen blir det inget mer, jag är jättenöjd, men ... Man ska aldrig säga aldrig, säger han och avslöjar att ett nytt kontrakt med KTM Scandinavia, som han kört för sedan 2015, redan är undertecknad.

– Ja, det här är mitt liv och jag kommer att fortsätta köra hoj. Men KTM är schyssta och ställer inga krav, jag får välja själv hur mycket och vilka tävlingar jag ska köra.

Ljunggren vann sin nionde kåsa med nästan 14 minuters marginal, men avslöjade dagen efter att det var dramatik inför den allra sista sträckan, där maskinhaveri riskerade att förstöra allt.

– På sista servicen såg jag att jag tappat en plupp som håller i övre delen av korgen för luftfiltret, så den låg och glappade och hade sugit i sig rätt mycket lera. Då blev man nervös, och jag försökte att inte varva så mycket på sistasträckan utifall det skulle vara någon skit. Men det höll, säger Ljunggren.

Han körde ifrån sin på förhand hetaste utmanare, tio år yngre Värsåsföraren Albin Elowson som snuvat honom på segern de två senaste åren, med två minuter på allra första sträckan. Och på den andra tvingades Elowson bryta efter att ha gått ihop med en annan förare och slagit ena armbågen ur led.

I stället blev tränings- och klubbkompisen Niklas Persson, 27, största utmanaren. Efter fem etapper i dagsljus skiljde mindre än 13 sekunder mellan de båda karlskogingarna (trean Martin Larsson var över sju minuter bakom). Men när mörkret föll kunde Persson inte hänga med i mesta mästarens tempo. Ingen annan heller. Persson var alltså nästan 14 minuter bakom men hade ändå ännu längre ned till tredjeplacerade Askersundsföraren Oliver Nelson.

– Jag hade bra fart trots att jag körde ganska avslappnat och hade en jättebra känsla, även om det var otroligt tufft som en kåsa ska vara. Det flöt på otroligt bra för mig, säger Ljunggren.

Att segern kom nu, efter två fruktlösa år, härleder Ljunggren till en målmedveten satsning som tog fart redan i somras.

– Efter förra årets andraplats var jag väldigt less på det och tänkte: ”Det blir nog inget mer, jag struntar i det.” Men så låg det och gnagde att jag hade två inteckningar i vandringspriset – det kan man inte bjuda bort. Jag var uppe och tränade med Emil Lindgren (som kört OS i mountainbike) och Daniel Tynell (som vunnit Vasaloppet tre gånger) i somras, och de pushade mig: Du måste göra en satsning på det här. Sedan har jag gått med det i tankarna och för två månader sedan bestämde jag mig för att göra det ordentligt. Det är inget kul att komma hit halvbra.

Stenhård träning, både på gymmet, i motionsspåret och på endurocykeln, har kombinerats med massor av materialtester, och lagom till kåsan anslöt ett tiotal kompisar och familjemedlemmar som ställde upp med all tänkbar support. En satsning som inte liknar något annat sedan Ljunggren avslutade VM-karriären 2014.

– Jag har inte lämnat något åt slumpen, det var länge sedan jag var så seriös. Jag har bara kört en handfull tävlingar i år, mot varenda helg förr i tiden, och i stället fokuserat på den här träningen. Det är kul att se att det sitter i kroppen, att man kan hitta tillbaka om man går in för det.

Vad är det som gjort dig så bra i Novemberkåsan under alla år?

– Det är verkligen ett race jag gillar, och som passar mig. Det är sådant här vi har i Karlskoga, man är uppvuxen med kärr och bök och stök. Man har kört Skoj på hoj i Tolen sedan man var liten. Då är det sådant här.

Joakim Ljunggrens rekord i Novemberkåsan

► Flest segrar genom tiderna: Nio (ingen annan har fler än sex).

► Flest vandringspris erövrade för alltid: Tre (ingen annan har fler än två).

► Flest segrar i följd: Fem (2012–2016; delat rekord med Gunnar Kalén och Rolf Tibblin)

► Största segermarginalen genom tiderna: 39 minuter och 58 sekunder (2009).

Resultat

Herrar: 1) Joakim Ljunggren, Karlskoga EK, 7.52.13,12, 2) Niklas Persson, do, +13.51,56, 3) Oliver Nelson, Tibro MK, +32.08,17, 4) Martin Larsson, Försvarsmaktens EK, +35.23,57, 5) Marcus Adielsson, Tibro MK, +50.25,00.

Övriga länsförare i mål: 7) Martin Iggmark, Hallsbergs MK, +57.21,63, 32) Dennis Marcher, do, +3.19.24,16, 34) Emil Kåberg, do, +3.32.16,35, 35) Felix Anderlund, do, +3.39.21,14.

Juniorklassen: 1) Adielsson, 8.42.38,12, Lukas Wärn, Göta MS, +1.22.06,94, 3) Marcus Göthenberg, Åbågen MCK, +1.47.353,42, 4) Max Erlandsson, Varbergs MK, +2.11.50,42, 5) Lucas Bergström, Solhesters MCK, +2.12.50,36.

Damer: 1) Hanna Berzelius, Linköpings MS, 12.25.23,47. Hedvig Dahlberg, Försvarsmaktens EK, bröt.

Totalt tog sig 44 av 157 startande brutit.