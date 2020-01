Dags att agera för att minska hemlösheten

Under julhelgsfirandet har vi klätt upp våra hem och bjudit in nära och kära. För många är detta en fantastisk tid på året medan det för andra är den värsta tiden på året. Vilket hem ska den som inget har, pynta och bjuda in till fest i? Vid den här tiden på året blir utanförskapet som mest tydligt.

Vi i Nätverket för sociala frågor Örebro har nu arrangerat Hemlöshetsdagen i tretton år för att diskutera frågan. Örebro kommun har i år startat ett arbete för att uppnå en nollvision mot hemlöshet.

Detta är en bra start – men nu är det dags att agera! En egen bostad är en mänsklig rättighet. En härbärgesplats går inte att likställa med ett boende. Det behöver finnas långsiktiga lösningar som är anpassade till individens behov.

Bäst kunskap om sin situation har den som är hemlös.

I vårt arbete möter vi dagligen människor som inte har ett eget hem. Dels träffar vi de som sover på stans toaletter, men också de som sover på bekantas soffor. Anledningarna till hemlöshet ser olika ut. Det är en komplex fråga – men det finns lösningar och vi behöver agera! Berättelserna om hur man hamnat i hemlöshet ser olika ut och en lösning kommer inte fungera för alla. Bäst kunskap om sin situation har den som är hemlös. Vi behöver därför involvera de hemlösa i utformandet av lösningarna.

Vi i Nätverket vet att det finns personer som är hemlösa därför att de har behov av stöd för att klara av sitt boende – ett stöd som de kanske inte har rätt till enligt de snäva riktlinjer som finns. Andra människor är hemlösa därför att de har skulder samt betalningsanmärkningar och ytterligare andra på grund av psykisk ohälsa och/eller beroendesjukdom.

När vi ätit oss mätta på julgröten ser vi fram emot att under 2020 samverka med nollvisionen som gemensamt mål.

Vi behöver alla hjälpas åt – civilsamhälle, kommun och hyresvärdar. Nätverket för sociala frågor har sammanställt en punktlista med konkreta åtgärder mot hemlöshet. Punkter som är utformade efter människors egna berättelser. Politikerna tog del av denna lista på årets hemlöshetsdag på Våghustorget den 17 oktober.

När vi ätit oss mätta på julgröten ser vi fram emot att under 2020 samverka med nollvisionen som gemensamt mål. Vi vill tillsammans med politiker, tjänstemän, civilsamhälle och givetvis de som det berör, arbeta fram konkreta åtgärder mot hemlöshet.

Nätverket för Sociala frågor i Örebro genom:

Verdandi (Åse Sundqvist)

EKSAM (Emelie Rosén)

och Porten Örebro Stadsmission (Per Helgesson)