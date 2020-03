Dags att ta fram det goda Sverige igen

Egentligen är jag inte så politiskt intresserad. Men börjar mer och mer förstå hur viktigt det är! Det är intressant att höra och se medelålders gedigna människor, då de ”ställer upp” på en intervju:

– Jag har varit en trogen socialdemokrat, men nu får det vara nog! Jag har gått till att bli en Sverigedemokrat.

Oj ,oj, oj, är det så han ser ut, den här rejäle arbetaren som han försöker att framställa sig som! Han är däremot för mig ”svikaren”. Framstår som personen som inte följt med i utvecklingen, det var bättre förr, pengar är allt, var inte nöjd, dom där utlänningarna, det är vi som byggt Sverige! Jo ja tackar jag!

De som går till Vänsterpartiet kan jag förstå. Här framtonar en politik där varje människa anses vara viktig. Inte bara ”svenskar”, medelålders ”gedigna män”, missnöjda (med sig själva) människor. Jag tror också att det vuxit fram en känsla av att, nu ska jag visa dem. Jag har blivit en uppskattad politiker! SD ökar ju hela tiden! Och det verkar ju lätt att ta sig fram där …

Att man sedan kommit in under det högervänliga och moderata paraplyet, verkar man inte fatta. Gamla honnörsord har kommit till heders; ”Lag och ordning”, avregleringar och bestämma själv, familjen i centrum och ”abortfrågan”, ut med invandrarna. Det är ju där som de tre partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har sin bas. Sedan försöker man så gott det går att linda in det i vackra fraser, som inte väcker anstöt.

Det var så det började, systematiskt och metodiskt. Bevare mig väl för en sådan utveckling!

Det är viktigt att berätta sanningen om vad som hände i Europa och Tyskland under andra världskriget. Om hur maktgalna människor tog sig fram på sunda och vanliga människors bekostnad. Dessa vågade sedan inte säga ifrån, rädda för hot och trakasserier, som blir i nästa steg! Man fann syndabockar i andra raser, handikappade, psykiskt sjuka, oliktänkande. Dessa grupper framställdes som ett gissel för den rena och fina människan. Det var så det började, systematiskt och metodiskt. Bevare mig väl för en sådan utveckling!

Ta dig en riktig funderare till nästa val. Är alla människor lika värda? Hur vill du att dina barn ska växa upp? Är det ok att vara fattig och komma allt längre från samhället? Ska jag bry mig om andra eller ska de få sköta sig själva? Solidaritet, demokrati och jämlikhet. Är det bara gamla och uttjänta ord?

Nej! Jag tycker att vi ska ta tillbaka vårt ansvar och hitta tillbaka till värden som representerar Sverige som land. Det goda Sverige, som vi är kända för, där man inte bara tänker på sig själv.

”Hopp”

Örebro