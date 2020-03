Dags för att söka feriearbete i Lindesberg

Kommunen erbjuder unga inom målgruppen en ferieplats utifrån bestämd budget. Om platserna inte räcker gäller nyss nämnda prioriteringsordningen. Lönen för 2020 är 67 kronor per närvarotimma. Arbetstiden är 6 timmar per dag under tre veckor. Inget arbete på helger eller på obekväm arbetstid förekommer på platserna inom kommunal verksamhet.

Utländska ungdomar inom målgruppen utan fullständigt personnummer måste ha ett samordningsnummer för att kunna söka feriearbete. Mer information om samordningsnummer finns att hitta på skatteverkets hemsida.

Feriearbete 2020 innebär att sökande som är inom målgruppen ovan har möjlighet att få ett feriejobb på tre veckor under någon av de tre perioderna nedan.

Period 1: vecka 25-27.

Period 2: vecka 28-30.

Period 3: vecka 31-33.

Sökande kan önska perioder och platser, men det finns ingen garanti för att få sökt plats, . Matchning sker i den mån det går att tillfredsställa önskemålen.

Arbetsplatserna är främst hos föreningar, äldreomsorg, barnomsorg, handikappomsorg och vaktmästeri. En del platser kan innebära mycket arbete utomhus. För jobb inom barn- och handikappomsorgen ska man kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det ansvarar varje sökande själv för att skaffa och dokumentet visas upp i samband med att man skriver anställningskontrakt.

Tobias Skogdalen [email protected] är praktiksamordnare i Lindesbergs kommun och finns på telefonnummer 0581-812 24.