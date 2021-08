Dags för föreläsningar i höst igen – om adelns gravkamrar, Seattle och en okänd konstnär

Nu börjar verksamheterna väckas till liv igen efter den lamslående pandemin, meddelar Laxå föreläsningsförening. Ett nytt program finns för hösten, med start onsdag den 15 september i Ramunderboda kyrka. Lennart Palm från Lerum, berättar och visar bilder på temat ”Från gravvalvsvarligt till dödskul, del 2”. Han är en erfaren föreläsare som med humor och stor inlevelse berättar om den kulturskatt som finns i våra kyrkors gravkamrar. Lennart gästade Laxå föreläsningsförening för första gången i september 2019. Den här gången blir det nya gravkamrar, bland annat den av kapten Rosenholm uppförda gravkapellet vid Sockenstugan, Laxå. Lennart Palm är även musiker, känd från bland annat Melodikrysset, men har under många år ägnat sig åt denna ovanliga hobby, nämligen adeln och dess gravar.

Den 13 oktober klockan 19 kommer Lisbeth Axelsson, journalist och författare från Kräcklinge, och berättar om Laxås okända kändis Bror Anders Wikström. Han föddes på Stora Lassåna herrgård 1854 och är glömd i sin födelsebygd, men forfarande välkänd och en uppburen konstnär i New Orleans, USA. Under 25 år skapade han motiven till karnevalstågen som hålls under Mardi Gras-festligheterna. Platsen för Lisbeths föreläsning är klockan 19 i bibliotekets hörsal.

Den 17 november kommer Anders Tidström från Örebro och berättar och visar bilder på temat ”Seattle – en svensk stad vid Stilla Havet”. Det finns en mängd svenska spår inom skogsbruket, handeln, sjöfarten, arkitekturen och restaurangbranschen i Seattle. Men även i det gamla indianterritoriet finns kultur och natur värda att lyftas fram. Anders Tidström föreläser i Kunskapens hus.

Entré till föreläsningarna är 50 kronor för icke medlemmar. De som löste medlemskort 2020 går in gratis.