Dags för Fornabodas breddtävlingar – travexperten ger sina tips: ”Kan vinna detta”

Tips övriga lopp

Lopp 1: Juniorchansen, tippas ej!

Lopp 2: 8 Fossens Wally (Carl-Erik Lindblom) – 5 Magnolia Boy – 3 Vici Supreme.

Outs: 7 Ninepoints Googoo.

Lopp 3: 1 Broccoli Bell (Carl-Erik Lindblom) – 8 Euclide – 2 Heaven´s Pace.

Outs: 9 Madonna Morique.

Lopp 4: 12 Digital Scream (Jonas Gylling) – 7 Signora Infine – 15 Gilly Sisu.

Outs: 13 Embrace My Dream.

Lopp 5: 3 Shots Fired (Zeb Jonasson) – 11 Broadway Oro – 15 Opal Norrgård.

Outs: 12 Minoo Teemer.

Lopp 6 V5-1

RANKING: 4 Askö Giant (Fredrik B Larsson) – 7 Hudzon – 13 Favorit d´Atout. Outs: 9 Enderbest.

Askö Giant avslutade bra senast och var inte stort slagen av Express Love som hade varit megalampa om han varit med i detta lopp. Valacken har inte bästa tekniken så vi räknar med att Fredde B Larsson tidigt vill syna dödens med honom. Naturlig tipsetta från detta startspår. Hudzon är inte sämre i grunden än tipsettan, men har inte startat sedan april så det kan fattas tempo i honom. Visade under fjolåret sin relativt höga standard. Favoriten d´Atout har två segrar i karriären, svår att sätta in i loppet i sin Sverigedebut. Enderbest har segrat med körande Andreas Lövdal, ekipaget kan tidigt sitta bra på det och Lövdal säger att duon kan segra med klaff under vägen.

Lopp 7 V5-2

RANKING: 3 Reef Snapper (Alicia J Larsson) – 6 Collect – 9 Cash Case. Outs: 10

Velocista G.G. Reef Snapper vann i monté näst senast och gick bra som fyra i disciplinen senast. Borde tidigt kunna ridas till spets av duktiga Alicia J Larsson och väl i ledningen har vi svårt att se valacken förlora detta, spikas! Collect har bara en seger i karriären på 28 starter, har gjort det habilt i monté på sistone. Förste utmanare till vår spik i ett lågklassigt lopp. Cash Case trivs i monté, men är nog främst ett platsbud. Hästen har gjort 54 starter och vet fortsatt inte hur det känns att vinna lopp.

Lopp 8 V5-3

RANKING: 6 Slotts Lena (Jens Laursen) – 5 Bragetulla. Outs: 2 Jojo Dox.

Slotts Lena travade 1.28,5 sista 800 meterna senast som femma på ett bra vis och barfota bak fungerade fint. Litet fält är ett stort plus för henne, så femåringen har god segerchans trots kort distans från tillägg. Bragetulla har fin form och felfri kan hon mycket väl avlägga sin maiden. Femåringen är dock inte att lita på och tar lätt till galopp, intressant med underskattade Gorski upp. Jojo Dox jagar också karriärens första seger, Carl-Erik Lindblom har säkert siktet inställt på tidig ledning och sedan dra i ett tempo som försvårar för hästarna på tillägg.

Lopp 9 V5-4

RANKING: 8 Symphonie Teemer (Markus Linryd) – 3 Digital Reliance – 1 Cute And Charming. Outs: 2 Illusionist.

Symphonie Teemer är van vid helt annan konkurrens än hon stöter på den här gången. Bara åtta hästar i loppet är ett plus för åttaåringen som startar från dubbla tillägg. Kan vinna detta på hårdhet. Digital Reliance jagar karriärens första seger, har visat form på sistone så triumfen kan mycket väl komma den här gången. Cute And Charming gör första starten i ny regi, har varit hos Fredrik B Larsson sedan 1 juni. Stoet är galoppbenägen men vann spårlotten i racet och från spets kan hon rinna undan i ett mediokert sällskap. Illusionist är loppets outsider med Carl-Erik Lindblom.

Lopp 10 V5-5

RANKING: 7 Raj´s Oh Lord (Micael Lindblom) – 8 Tzatziki – 2 Kom Leia. Outs: 9

Aramis Amok. Raj´s Oh Lord fick två välbehövliga lopp i kroppen i Midsommarloppets försök och final senast. Dessa har säkert fört hästen framåt i form, springspår och en ovan voltledare gör att det bör vara god spetschans för Micke Lindblom och sexåringen. Tzatziki jagar årets första seger, van vid helt annat motstånd än han stöter på den här gången så moralmässigt kan hästen höja sig i denna konkurrens. Kom Leia har lite svårt att sätta nosen först, vilket också resultatraden visar (fyra segrar på 78 starter), betydligt mer andra och tredjeplatser än segrar. Körs av i princip ordinarie kusk Andreas Andersson som brukar ta för sig rejält när det är breddtrav.

Spiken

Reef Snapper (V5-2) vann i monté näst senast och ridande Alicia J Larsson tar för sig allt mer i disciplinen. Som vi läser loppet så rider Alicia sig tidigt till täten och sedan har vi svårt att se femåringen lägga detta. Tränare Järpedal är vass på att ta fram dugliga montéhästar.

Rysaren

Enderbest (V5-1) har körande Andreas Lövdal vunnit med, duon kan tidigt sitta bra på det trots bakspår. Detta lopp håller inte speciellt hög klass, Lövdal håller med om att valacken kan skrälla då vi stämde av läget med honom inför denna uppgift.

Liret

Fossens Wally (lopp 2) travade 1.10,6 sista 800 meterna senast som sexa efter galopp. Litet fält är ett plus för henne, Carl-Erik Lindblom är överlägset bästa kusken i detta breddlopp. Spår åtta bakom bilen gör att oddset på henne kan bli skapligt, vi lirar 200 kronor vinnare på sexåringen.

V5-förslaget

V5-1: alla 15 hästar. (Res: 4,7)

V5-2: 3 Reef Snapper. (Res: 6,9)

V5-3: 1 Victoria, 2 Jojo Dox, 5 Bragetulla, 6 Slotts Lena. (Res: 4,3)

V5-4: 1 Cute And Charming, 2 Illusionist, 3 Digital Reliance, 8 Symphonie Teemer. (Res: 4,6)

V5-5: 7 Raj´s Oh Lord, 8 Tzatziki. (Res: 2,9)

Kostnad: 480 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Broccoli Bell, 2 Heaven´s Pace, 8 Euclide. (Res: 9,11)

V4-2: 12 Digital Scream. (Res: 7,15)

V4-3: 3 Shots Fired, 11 Broadway Oro, 15 Opal Norrgård. (Res: 12,10)

V4-4: alla 15 hästar. (Res: 4,7)

Kostnad: 270 kronor.

Mårten Eriksson