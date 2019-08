Dags för försäsongspremiär – då vilas hete Örebroforwarden: ”Han har ju flugit fram”

► LIVE-TV onsdag 14 augusti 18.50: Se heta rivalmötet mellan BIK Karlskoga och Örebro Hockey

Efter två träningsveckor är det äntligen dags för match för Örebro Hockey. Tränaren Niklas Eriksson ser fram emot uppgiften.

– Nu har vi varit tillsammans i två veckor så det är dags att börja spela matcher. Det är då man kan börja rätta till saker i spelet oh se var vi står. Vi har ändå en ganska bred trupp så det ska bli intressant att se, säger Eriksson.

Det är tätt på given för bara två dagar efter matchen mot BIK Karlskoga stundar ny fajt mot Linköping i Lindesberg.

– Det gör att vi kommer att vila lite spelare mot Karlskoga. Vi ska försöka matcha mycket folk den här veckan.

Har du klart för dig nu vilka som vilar?

– Nej, inte riktigt. Jag har inte pratat med de spelarna heller. Men jag har väl en plan.

Av allt döma är Jordan Boucher en av spelarna som missar matchen. Kanadensaren som varit riktigt het på träningarna har en känning och tränade inte på tisdagen.

– Det är väl tveksamt att han spelar. Det känns dumt om han har en känning. Vi måste vara smarta också. Han sa själv att han hade kunnat träna, men nu har vi möjlighet att vila honom. Han har ju flugit fram på träningarna.

Klart är dock att juniorerna kommer få chansen.

– Vi har fem kedjor kan man säga, så vi kommer ställa över någon av de ordinarie och spela lite yngre som får chansen att visa upp sig. Så både Linus Öberg och Maksims Semjonovs kommer få chansen att spela, säger Eriksson.

Vad har ni tryckt på så här långt?

– Första veckan var det spelet utan puck. Det tar vi med oss in i den här veckan också och jobbar med spelvändningar och att spela oss ur press. Då får man en spegeleffekt hela tiden på vad man gör med och utan puck. Vi har väl mer gått in på vad vi ska göra med pucken. Det sitter mycket i passningsspelet, givetvis, men at tvi kan ha tryggheten. Att vi löser situationer nedifrån under press och att ha spelare i rätt ytor.

Ni möter BIK Karlskoga som är en stor rival. Är det något ni pratar om?

– Nej, det gör vi inte. I samtliga träningsmatcher är det fokus på vad vi gör, det är det som är intressant. Inget fokus på motståndare, utan vi ser det som viktigast att vi gör det bästa vi kan utifrån förutsättningarna och det vi tränat på. Det vi tränat på är det vi kommer trycka på, säger Eriksson.