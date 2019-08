Dags för Larsmäss till helgen med ett fullmatat marknadsprogram

Lördag den 10 augusti och söndag den 11 augusti arrangeras Larsmäss med start klockan 11 båda marknadsdagarna. Arrangemanget är en kvalitetsmarknad för hemslöjd, hantverk och konsthantverk och platsen för tillställningen är på Finnsjöstrand i Järnboås.

Båda marknadsdagarna bjuder på allehanda aktiviteter för besökarna, till exempel ponnyridning, motorsågskonst, kaniner, trädgårdsinspiration, pyssel, biodling och veteranmopeder. På lördagen medverkar Lindeblecket, det lokala bandet Difficult conduction och rockabilly-gruppen Little Dennis and the Bobcats. En svängom med Norabuggarna kan man också ta. Lördagen avslutas med konsert i Järnboås kyrka.

I söndagens program ingår modevisning, trolleri med Leo Kim, clownen Bulgo samt Nostalgiorkestern.

Arrangör av Larsmäss är Järnboås bygdegårdsförening. Se hela programmet för Larsmäss på jarnboas.se.