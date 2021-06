Dags för nästa konstnär på Bryggeriområdet ► Henrik Werge visar naturfoton

Så är det dags för en ny utställning på Bryggeriområdet i Nora. Gänget konsthantverkare som visar sina egna skapelser i butiken Kom in har även öppnat möjligheten för andra konstnärer att visa sina verk. Utställningarna avlöser varandra under hela sommaren till en bit in på hösten.

– Vi är så glada att kunna visa lite av den konst vi har lokalt, säger Marina Lillich.

Denna gång är det naturfotografen Henrik Werge som visar ett urval av sina bilder.

– Min målsättning och ambition med fotografin som uttryckssätt är att gestalta och skildra naturen som den plats för avkoppling och rekreation den innebär för mig själv, säger han.

Som Henrik Werge ser det tar eller kräver naturen ingenting. Den ger. Han vill att andra också får möjlighet att uppleva detta, ett behov som han tror finns i den stressade tillvaro många lever i.

– Kan mina bilder inspirera någon att ta sig ut och uppleva detta är ingen lyckligare än jag.

Själv beger han sig gärna ut i skog och mark tillsammans med hunden och kameran som ytterligare en följeslagare. Werge berättar att ett kommande projekt är en fotobok om träd. Att träd bär på någon slags historia faschinerar honom. Parallellt med fotograferingen läser och skriver han om träd.

– Livet för mig är upplevelser och lärande, säger Werge.

Utställningen startar 17 juni och pågår till 8 juli.

– Givetvis anpassar vi oss till corona-läget. Lokalen vi har är perfekt eftersom vi kan skapa en genomgång, med utställningen i ena änden och konsthantverket i den andra, säger Marina Lillich.