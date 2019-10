Dags för ölfestival – hembryggare från hela landet: ”Det blir åka av”

”Imagine this!” är inte en vanlig ölprovningsfestival. Det är mycket mera.

Det kommer att hända saker från lunchtid till fram på nattkröken.

– Det blir åka av, säger festivalgeneralen Veronica Lindroos.

Det börjar i Folkets hus klockan 12. Hembryggare från olika delar av landet ska med sina drycker och montrar tävla under temat fantasi.

– De kommer från hela landet; från Norrland i norr till Skåne i söder, säger Veronica Lindroos.

Det finns 29 hembryggarmontrar att besöka. Smakprov på dryckerna ingår i inträdesbiljetten. Festivalbesökarna ska tillsammans med en expertjury utse vinnare i sex olika kategorier. Experterna kommer från sex etablerade hantverksbryggerier.

– Det är stort för hembryggarna. De kommer ju att bli bedömda av sina idoler, säger Veronica Lindroos. Hon jobbar på Kumlaföretaget Malt-Magnus, som arrangerar festivalen.

Parallellt bjuds det på fyra ölintressanta föreläsningar. Amerikanen John Palmer, som beskrivs som en legendar inom ölbryggning, ger två olika föreläsningar. Artur Napiorkowski, som är en av Polens mest erfarna öldomare, ska prata om hur man gör prisade öl. Andres Furukawa ska prata om hur man kombinerar vetenskap pch kreativitet när man gör öl.

Men det handlar inte bara om öl under festivalen. Det finns matutställare, artister – och en barberare.

– Vi har involverat lokala företag, säger Veronica Lindroos.

På kvällen drar festivalen vidare till efterfest på Goda Rum. Tre hantverksbryggerier – All In brewing, Dugges bryggeri, Nils Oscar, Morgondagens bryggeri, Mjödhamnen och Tempel brygghus – deltar. Bandet The Boatsmen underhåller.

Hittills har 500 biljetter sålts till Folkets hus-delen av festivalen, och lika många till efterfesten på Goda Rum.

”Imagine this!” är tänkt att arrangeras vartannat år.