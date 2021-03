Dags söka sommarjobb hos Nora kommun och Norabostäder

Även hos kommunens bostadsbolag, Norabostäder, erbjuds sommarjobb.

För att få jobba med barn och ungdomar så krävs det ett utdrag från polisens belastningsregister.

Feriejobb som­maren 2021 sträcker sig mellan veckorna 24-32. Alla feriearbetare arbetar under tre veckor och arbetstiden är sex timmar per dag. Lön är lika för alla, 65 kronor per timme.

Den som söker kan önska arbetsperiod och plats men matchning kommer att ske i den mån det går kopplat till önskemålen och med reservation för restriktioner med anledning av covid-19.

Information om Nora kommuns feriearbeten finns på kommunens hemsida respektive Norabostäders liksom ansökningsformulär. Hos norabostäder gäller möjligheten till sommarjobb de som är födda 2003.-2005.

De som får feriearbete kommer att få reda på det i ett brev eller e-post senast vecka 19 i maj.

Exempel på arbetsuppgifter i Nora kommun: Fritidshem endast v 24-26, ridläger/stalltjänst i Gyttorp, endast två perioder, v24-26 samt 30-32, besöksvärd på kvarteret Bryggeriet, trädgårdsarbete på Göthlinska gården, kök, parkarbete samt arbete på fritidsbanken.

För att jobba inom Nora kommuns fritidshem, ridläger samt skolkök krävs registerutdrag från rikspolisstyrelsens belastningsregister. Där uppmanas att vara ute i god tid då det kan ta någon vecka att få utdraget.

Nora kommun öppnade dörren för att sök till sommarens feriearbeten i denna vecka.

Arbetsmarknadsenheten, AME, vid Hjernet håller i organiseringen Marie Ohlson är en kontaktperson där.